Pre celý okres Čadca vyhlásili pre snehovú kalamitu mimoriadnu situáciu
Prednosta Okresného úradu v Čadci Peter Rusnák vyhlásil v nedeľu od 19.00 h mimoriadnu situáciu pre celý okres Čadca. Dôvodom je snehová kalamita.
„Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Na ohrozenom území nariaďuje okresný úrad účelne využívať všetku dostupnú techniku pre vykonávanie záchranných prác a pokračovať v sprístupňovaní všetkých lokalít pre záchranné zložky.
Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou.
Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy
Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická zrážka osobného motorového vozidla s rušňom v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou.
Šutaj Eštok odsudzuje násilie, apeluje i na zodpovedné vystupovanie na verejnosti
Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore.
Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť
Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.