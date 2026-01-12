Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, zakladajúci člen skupiny Grateful Dead

  • Články
Vo veku 78 rokov zomrel Bob Weir, gitarista, spevák a jeden zo zakladajúcich členov americkej rockovej skupiny Grateful Dead. Správu o jeho úmrtí zverejnila rodina na spevákovom profile na Instagrame, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy tlačovej agentúry AP.

S hlbokým smútkom oznamujeme úmrtie Bobbyho Weira. Zomrel pokojne, obklopený svojimi blízkymi po tom, ako statočne bojoval s rakovinou. Bohužiaľ, podľahol problémom s pľúcami," píše sa vo vyhlásení hudobníkovej rodiny.

Weir sa pridal k skupine Grateful Dead, vtedy nazvanej ešte The Warlocks, v roku 1965 v San Franciscu, keď mal len 17 rokov. Nasledujúcich 30 rokov strávil so skupinou na turné po boku svojho kolegu, speváka a gitaristu Jerryho Garciu.

Weir sa podieľal na skladbách ako Sugar Magnolia, One More Saturday Night či Mexicali Blues. V ďalších desaťročiach pôsobil v rôznych projektoch vrátane Dead & Company, ktorá vlani odohrala sériu koncertov pri príležitosti 60. výročia založenia Grateful Dead. Po Weirovom úmrtí zostáva 79-ročný bubeník Bill Kreutzmann posledným žijúcim zakladajúcim členom kapely.

Garcia zomrel v roku 1995, klávesista Ron McKernan v roku 1973 a basgitarista Phil Lesh pred dvoma rokmi. Weir je už celkovo desiatym zosnulým členom skupiny Grateful Dead, ktorá bola aktívna v rokoch 1965-1995 a vydala 13 štúdiových albumov.

Dlhovekosť pre nás nikdy nebola dôležitá. Šíriť radosť prostredníctvom hudby bolo všetko, čo sme kedy mali na mysli, a toho sme dosiahli dosť,“ vyhlásil Weir, keď Grateful Dead vlani získala ocenenie Grammy MusiCares Person of the Year, ktoré sa udeľuje hudobným osobnostiam podporujúcim charitu.

Formácia Grateful Dead v roku 2007 získala cenu Grammy za celoživotné dielo a v roku 2018 za najlepší hudobný film. Skupinu v roku 1994 uviedli do Rockandrollovej siene slávy.

Zdroj: Info.sk, TASR
