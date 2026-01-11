Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou.
Zachraňovali 51-ročnú poľskú turistku. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili. Následne ju transportovali na nosidlách a štvorkolkou HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ nasledoval transport terénnym vozidlom na Donovaly. Ďalej pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych.
Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy
Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická zrážka osobného motorového vozidla s rušňom v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou.
Šutaj Eštok odsudzuje násilie, apeluje i na zodpovedné vystupovanie na verejnosti
Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore.
Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť
Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek.