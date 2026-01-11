  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 11.1.2026Meniny má Malvína
-3°Bratislava

Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá

  • DNES - 19:00
  • Liptovské Revúce
Vyčerpaná poľská turistka potrebovala pomoc v sedle pod vrchom Končitá

Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v nedeľu v sedle pod Končitou.

Zachraňovali 51-ročnú poľskú turistku. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Turistka začala náhle pociťovať slabosť a vyčerpanie spojené so svalovými kŕčmi. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili, ošetrili a zateplili. Následne ju transportovali na nosidlách a štvorkolkou HZS do Liptovských Revúc, odkiaľ nasledoval transport terénnym vozidlom na Donovaly. Ďalej pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode svojich známych.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy

Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy

DNES - 17:46Domáce

Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická zrážka osobného motorového vozidla s rušňom v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou.

Šutaj Eštok odsudzuje násilie, apeluje i na zodpovedné vystupovanie na verejnosti

Šutaj Eštok odsudzuje násilie, apeluje i na zodpovedné vystupovanie na verejnosti

DNES - 17:19Domáce

Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore.

Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť

Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť

DNES - 16:54Domáce

Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.

V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza

V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza

DNES - 15:46Domáce

V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek.

Vosveteit.sk
O studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne dejeO studenej sprche sa hovorí, že prospieva zdraviu. Ide o mýtus alebo pravdu? Dáta ukazujú, čo sa v tele reálne deje
Astronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmotyAstronómovia odhalili vôbec prvú „nepodarenú galaxiu“ vo vesmíre: V Cloud-9 hviezdy nenájdeš, no zato je plná temnej hmoty
Odhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viacOdhalili výskumníci kľúč k dlhovekosti? Toto je iné u ľudí, ktorí sa dožijú 110 rokov a viac
Malý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieťMalý očný implantát s umelou inteligenciou pomáha ľuďom s poškodeným zrakom opäť vidieť
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP