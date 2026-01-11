Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany
- DNES - 18:13
- Stockholm
Švédsko vynaloží 15 miliárd korún (1,6 miliardy dolárov) na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda.
Švédsko, podobne ako väčšina európskych krajín, po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne investovalo do obrany. Rozľahlé územie Švédska však zostáva zraniteľné voči vzdušným hrozbám.
„Skúsenosti z vojny na Ukrajine jasne ukazujú, aké dôležité je mať robustnú a odolnú protivzdušnú obranu,“ povedal novinárom švédsky minister obrany Paal Jonson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku. Dodal, že Švédsko zakúpi systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu na ochranu miest, mostov, elektrární a inej životne dôležitej infraštruktúry.
Švédsky premiér Ulf Kristersson medzitým v nedeľu skritizoval „hrozivú rétoriku“ americkej administratívy voči Grónsku a Dánsku, pričom vyhlásil, že Spojené štáty by mali Kodani poďakovať za to, že je lojálnym spojencom v rámci NATO.
Oznámenie prišlo po podobných krokoch krajín vrátane Nemecka, kde parlament vlani v decembri schválil nové výdavky na obranu vo výške 59 miliárd dolárov, pripomína tlačová agentúra AFP. Prvé nákupy v rámci nového švédskeho plánu sa uskutočnia v prvom štvrťroku 2026, uviedla vláda.
„Je to otázka ľudských životov, našej slobody a našej schopnosti odolávať útokom vo všetkých častiach krajiny,“ zdôraznil Kristersson. Švédsko minulý rok oznámilo, že vynaloží 366 miliónov dolárov na nákup striel zem-vzduch typu IRIS-T krátkeho dosahu na ochranu pred raketami, dronmi a bojovými lietadlami.
