Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

  • DNES - 18:13
  • Stockholm
Švédsko investuje 1,6 miliardy dolárov do systémov protivzdušnej obrany

Švédsko vynaloží 15 miliárd korún (1,6 miliardy dolárov) na protivzdušnú obranu zameranú predovšetkým na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry, oznámila v nedeľu tamojšia vláda.

Švédsko, podobne ako väčšina európskych krajín, po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne investovalo do obrany. Rozľahlé územie Švédska však zostáva zraniteľné voči vzdušným hrozbám.

Skúsenosti z vojny na Ukrajine jasne ukazujú, aké dôležité je mať robustnú a odolnú protivzdušnú obranu,“ povedal novinárom švédsky minister obrany Paal Jonson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku. Dodal, že Švédsko zakúpi systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu na ochranu miest, mostov, elektrární a inej životne dôležitej infraštruktúry.

Švédsky premiér Ulf Kristersson medzitým v nedeľu skritizoval „hrozivú rétoriku“ americkej administratívy voči Grónsku a Dánsku, pričom vyhlásil, že Spojené štáty by mali Kodani poďakovať za to, že je lojálnym spojencom v rámci NATO.

Oznámenie prišlo po podobných krokoch krajín vrátane Nemecka, kde parlament vlani v decembri schválil nové výdavky na obranu vo výške 59 miliárd dolárov, pripomína tlačová agentúra AFP. Prvé nákupy v rámci nového švédskeho plánu sa uskutočnia v prvom štvrťroku 2026, uviedla vláda.

Je to otázka ľudských životov, našej slobody a našej schopnosti odolávať útokom vo všetkých častiach krajiny,“ zdôraznil Kristersson. Švédsko minulý rok oznámilo, že vynaloží 366 miliónov dolárov na nákup striel zem-vzduch typu IRIS-T krátkeho dosahu na ochranu pred raketami, dronmi a bojovými lietadlami.

Zdroj: Info.sk, TASR
