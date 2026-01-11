  • Články
Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy

  • DNES - 17:46
  • Dolné Naštice
Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická zrážka osobného motorového vozidla s rušňom v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou.

Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

K mimoriadne vážnej dopravnej nehode na železničnom priecestí bola okamžite vyslaná posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína. Podľa prvotných informácií došlo k silnému nárazu osobného auta do prechádzajúceho rušňa. Bilancia nehody je tragická.

Dve osoby, ktoré sa nachádzali vo vozidle, utrpeli devastačné poranenia nezlučiteľné so životom. Napriek rýchlemu zásahu všetkých záchranných zložiek im už privolaní lekári nedokázali pomôcť a konštatovali smrť na mieste.

Leteckí záchranári si po pristátí v bezprostrednej blízkosti miesta nešťastia prevzali do svojej starostlivosti tretiu osobu z havarovaného auta. Išlo o 42-ročnú ženu, ktorá pri náraze utrpela vážne poranenia viacerých častí tela.

Záchranársky tím pacientke poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a stabilizoval jej základné životné funkcie. Následne bola žena preložená na palubu vrtuľníka a v kritickom stave letecky transportovaná na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
