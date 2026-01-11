Šutaj Eštok odsudzuje násilie, apeluje i na zodpovedné vystupovanie na verejnosti
Odmietanie násilia musí ísť ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore.
Vyhlásil to minister vnútra a líder Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na informácie o napadnutí komentátora denníka SME Petra Schutza. Šutaj Eštok zdôraznil, že odsudzuje akékoľvek násilie bez výnimiek. Útok odsudzujú aj ďalší politickí predstavitelia.
„Fyzické útoky sú neprípustné a nemajú v demokratickej spoločnosti žiadne ospravedlnenie. Zároveň je však potrebné pripomenúť, že verejný priestor dlhodobo čelí polarizujúcim a dehumanizujúcim vyjadreniam, ktoré zvyšujú napätie v spoločnosti. Ani medializovaný údajný útok na komentátora nemôže viesť k vytrácaniu jeho zodpovednosti za slová, ktoré prispievali k eskalácii emócií a rozdeľovaniu verejnosti,“ napísal minister vnútra na sociálnej sieti. Odmietanie násilia musí ísť podľa neho ruka v ruke so zodpovedným vystupovaním vo verejnom priestore. „Len tak je možné znižovať napätie a predchádzať ďalšej eskalácii konfliktov,“ dodal.
Vicepremiér Tomáš Taraba (nominant SNS) takisto odsúdil tento násilný čin. „Ľudia nikdy nemôžu násilím nahradzovať orgány činné v trestnom konaní, ktoré na Slovensku nefungujú a tvária sa, že novinári stoja nad zákonmi a majú pečiatku na dehumanizáciu každého,“ napísal na sociálnej sieti. Dodal, že na Slovensku nie je spravodlivosť slepá, ale „extrémne selektívna“
Útok na Schutza ostro odsúdil aj líder opozičného PS Michal Šimečka. „Bez ohľadu na to, či išlo o náhodnú agresiu alebo pomstu za jeho prácu, násilie nemá v našej spoločnosti miesto. S nenávistnými útokmi na novinárov máme na Slovensku navyše veľmi tragickú skúsenosť. Verím, že útočník bude vypátraný a Petrovi Schutzovi prajem plné zotavenie,“ uviedol na sociálnej sieti.
Opozičné KDH žiada o dôsledné prešetrenie celej udalosti kompetentnými orgánmi. Odsudzuje akékoľvek fyzické násilie vrátane fyzického napadnutia komentátora. „Novinári sú, žiaľ, často terčom násilníkov. Súčasťou zdravej spoločnosti je rešpekt k slobode prejavu a inému názoru. Vyzývame spoločnosť, aby v žiadnom prípade nesiahala k násilným činom voči komukoľvek,“ uviedli kresťanskí demokrati v stanovisku.
Komentátora denníka SME Petra Schutza napadli v Košiciach v sobotu (10. 1.) popoludní. V nákupnom centre ho udrel do hlavy neznámy človek, následkom čoho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
Zrážka auta s vlakom si vyžiadala dva ľudské životy
Dva ľudské životy si vyžiadala v nedeľu popoludní tragická zrážka osobného motorového vozidla s rušňom v obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou.
Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť
Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek.
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná.