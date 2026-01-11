Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť
Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.
Akékoľvek násilie a prejavy zvyšujúce spoločenský konflikt treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka.
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia. prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vo veci začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek.
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná.
Prezident: Šaško môže byť úspešný minister,ak vyrieši otázku tendra ZZS
Minister zdravotníctva Kamil Šaško môže byť podľa prezidenta úspešným šéfom rezortu, ak vyrieši problém záchrankového tendra a predstaví transparentné riešenie systému záchrannej zdravotnej služby.
Premiér: Životný priestor SR je v EÚ, no musí byť konkurencieschopná
Životný priestor Slovenska je v EÚ, nemáme inú alternatívu, no v Únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná.