V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.
„Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,“ uviedol k incidentu pre SME šéfredaktor Roman Krpelan.
Polícia doplnila, že 70-ročného muža našiel náhodný okoloidúci sedieť na zemi pri toaletách, pričom odmietol lekárske ošetrenie a bol odprevadený domov. O udalosti bola polícia informovaná večer prostredníctvom príbuznej poškodeného. Policajti ho následne osobne kontaktovali a začali vykonávať potrebné úkony smerujúce k objasneniu skutku.
„Polícia verejnosť ubezpečuje, že v prípade intenzívne a aktívne koná. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, s tým, že vo veci sa začalo trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.
Maroš Žilinka: Akékoľvek násilie treba dôrazne odmietnuť a odsúdiť
Fyzické útoky na kohokoľvek v žiadnom prípade nesmú byť spôsobom ventilovania napätia a frustrácie nahromadenej v spoločnosti.
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná.
Prezident: Šaško môže byť úspešný minister,ak vyrieši otázku tendra ZZS
Minister zdravotníctva Kamil Šaško môže byť podľa prezidenta úspešným šéfom rezortu, ak vyrieši problém záchrankového tendra a predstaví transparentné riešenie systému záchrannej zdravotnej služby.
Premiér: Životný priestor SR je v EÚ, no musí byť konkurencieschopná
Životný priestor Slovenska je v EÚ, nemáme inú alternatívu, no v Únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná.