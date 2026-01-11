  • Články
Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

  • DNES - 15:17
  • Štokholm
Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson.

Svetový poriadok je podľa neho v súčasnosti vystavený väčšej hrozbe ako za posledných niekoľko desaťročí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Sme veľmi kritickí voči tomu, čo Spojené štáty teraz robia a urobili vo Venezuele, pokiaľ ide o medzinárodné právo, a pravdepodobne ešte kritickejší voči rétorike o Grónsku a Dánsku,“ povedal Kristersson na bezpečnostnej konferencii v severnom Švédsku.

Naopak, Spojené štáty by mali poďakovať Dánsku, ktoré je už mnoho rokov veľmi lojálnym spojencom,“ dodal švédsky premiér.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie je bohaté na nerastné suroviny a na získanie ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Svoj záujem o Grónsko opätovne potvrdil aj v piatok, kedy vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad týmto strategicky dôležitým arktickým územím.

Reuters v nedeľu s odvolaním sa na denník The Financial Times tiež informovala, že severskí diplomati odmietli Trumpove tvrdenia o ruských a čínskych plavidlách operujúcich v blízkosti Grónska.

Podľa denníka neboli v posledných rokoch zaznamenané žiadne známky prítomnosti ruských alebo čínskych lodí či ponoriek v okolí tohto ostrova. Odvolával sa pri tom na dvoch popredných severských diplomatov, ktorí majú prístup k spravodajským informáciám NATO.

Agentúre Reuters sa túto správu bezprostredne nepodarilo overiť. Biely dom ani NATO na žiadosť o komentár nereagovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
