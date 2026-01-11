  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 11.1.2026Meniny má Malvína
-2°Bratislava

Trump: Na Kubu už nepôjde žiadna ropa ani peniaze, mali by s USA uzavrieť dohodu

  • DNES - 15:16
  • Washington
Trump: Na Kubu už nepôjde žiadna ropa ani peniaze, mali by s USA uzavrieť dohodu

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že na Kubu po operácii USA vo Venezuele „nepôjde už žiadna ropa ani peniaze“ a so Spojenými štátmi by sa mali dohodnúť, „kým nie je neskoro“.

Kuba žila mnoho rokov z veľkého množstva ROPY a PEŇAZÍ z Venezuely. Výmenou Kuba poskytovala ‚bezpečnostné služby’ posledným dvom venezuelským diktátorom, ALE VIAC TOMU TAK NIE JE! Väčšina týchto Kubáncov je MŔTVA po minulotýždňovom útoku USA a Venezuela už nepotrebuje ochranu pred násilníkmi a vydieračmi, ktorí ich toľko rokov držali ako rukojemníkov,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Trump ďalej tvrdí, že Venezuelu v súčasnosti chráni najsilnejšia armáda sveta - tá americká. „NA KUBU UŽ NEPÔJDE ŽIADNA ROPA ANI PENIAZE – NULA! Dôrazne im odporúčam, aby uzavreli dohodu, SKÔR NEŽ BUDE NESKORO,“ napísal.

Trump zároveň prezdieľal príspevok používateľa, ktorý napísal, že americký minister zahraničia Marco Rubio, syn dvoch kubánskych prisťahovalcov, bude budúcim prezidentom Kuby. Šéf Bieleho domu k tomu napísal, že to „znie dobre“.

Agentúra AFP vysvetľuje, že Kuba sa kvôli americkému obchodnému embargu od roku 2000 čoraz viac spoliehala na venezuelskú ropu importovanú na základe dohody s predchodcom prezidenta Nicolása Madura Hugom Chávezom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

Švédsko: Premiér Kristersson kritizuje Trumpove výroky o Grónsku a Dánsku

DNES - 15:17Zahraničné

Švédsko je veľmi kritické voči „výhražnej rétorike“ voči Grónsku a Dánsku zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, povedal v nedeľu premiér Ulf Kristersson.

Nemecký vicekancelár: O budúcnosti Grónska nemajú rozhodovať Spojené štáty

Nemecký vicekancelár: O budúcnosti Grónska nemajú rozhodovať Spojené štáty

DNES - 12:33Zahraničné

Medzinárodné právo sa vzťahuje rovnako na všetkých vrátane Spojených štátov a o budúcnosti Grónska by preto mali rozhodovať Dánsko a Grónsko.

Venezuela: Podľa opozície vo väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“

Venezuela: Podľa opozície vo väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“

DNES - 11:53Zahraničné

V štátnej väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“ voči Venezuele, uviedli v sobotu opozičné strany a ľudskoprávne skupiny.

Trump: Venezuelu robím opäť bohatou a bezpečnou

Trump: Venezuelu robím opäť bohatou a bezpečnou

DNES - 11:12Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Venezuelu „robí opäť bohatou a bezpečnou“.

Vosveteit.sk
Xiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôrXiaomi potichu zmenilo pravidlá softvérovej podpory telefónov. Tieto budú aktualizované až do roku 2031, iné skončia oveľa skôr
Bezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutiaBezpečnostní experti odkryli modus operandi ruských hackerov. Takto sa dostávajú k citlivým e-mailom a dátam bez povšimnutia
5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami5 funkcií WhatsAppu, ktoré ťa ochránia nielen pred hackermi, ale aj zvedavými očami
Európska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom baleníEurópska únia chce opäť ukladať dáta o tom, kto s kým a kedy komunikuje. Starý plán sa vracia v novom balení
Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“Banka varuje: Táto SMS môže skončiť v tom istom vlákne s našimi skutočnými SMS správami. „Ide o podvod, nie je od nás!“
Malvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajomMalvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajom
Vedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmiVedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmi
Niektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečoNiektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečo
Človek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátorČlovek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátor
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP