Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná.
Dôvodom je dopravná nehoda dvoch áut. Na mieste je polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala o 13.30 h. V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel. Daný úsek je uzavretý,“ ozrejmila hovorkyňa.
Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. „Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne ak je to možné využili alternatívne trasy,“ doplnila Šimková.
Aktualizované 15:17
Dva jazdné pruhy na diaľnici D1 smerom do Bratislavy sú po poobednej nehode, ku ktorej došlo na 28,5 kilometri, opäť prejazdné. Uzavretý zostáva pravý jazdný pruh.
Prezident: Šaško môže byť úspešný minister,ak vyrieši otázku tendra ZZS
Minister zdravotníctva Kamil Šaško môže byť podľa prezidenta úspešným šéfom rezortu, ak vyrieši problém záchrankového tendra a predstaví transparentné riešenie systému záchrannej zdravotnej služby.
Premiér: Životný priestor SR je v EÚ, no musí byť konkurencieschopná
Životný priestor Slovenska je v EÚ, nemáme inú alternatívu, no v Únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná.
Premiér nechce napätie v koalícii, PS označil za horšie ako Republiku
Slovensko sa musí sústrediť na prorastové opatrenia, prípravu rozpočtu i silné líderstvo. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike.
Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť, sneženie komplikuje cesty
Banskobystrická krajská polícia vyzýva vodičov na opatrnosť. Husté sneženie a taktiež mínusové teploty komplikujú udržateľnosť ciest.