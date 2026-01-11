  • Články
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná

  • DNES - 14:31
  • Bratislava
Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra neprejazdná

Diaľnica D1 smerom do Bratislavy je v úseku 28,5 kilometra (pred križovatkou Blatné v okrese Senec) neprejazdná.

Dôvodom je dopravná nehoda dvoch áut. Na mieste je polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave vykonávajú potrebné úkony spojené s dopravnou nehodou, ktorá sa stala o 13.30 h. V uvedenom úseku prišlo z doposiaľ nezistených príčin k stretu dvoch motorových vozidiel. Daný úsek je uzavretý,“ ozrejmila hovorkyňa.

Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. „Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne ak je to možné využili alternatívne trasy,“ doplnila Šimková.

Aktualizované 15:17

Dva jazdné pruhy na diaľnici D1 smerom do Bratislavy sú po poobednej nehode, ku ktorej došlo na 28,5 kilometri, opäť prejazdné. Uzavretý zostáva pravý jazdný pruh.

Zdroj: Info.sk, TASR
