Prezident: Šaško môže byť úspešný minister,ak vyrieši otázku tendra ZZS
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) môže byť podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho úspešným šéfom rezortu, ak vyrieši problém záchrankového tendra a predstaví transparentné riešenie systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) „Popri tom ostatnom, čo robí, ako sa snaží,“ skonštatoval v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Hlava štátu zároveň uviedla, že nepovažuje za nesprávne rozhodnutie podpísať s USA dohodu o vzájomnej spolupráci v jadrovej energetike.
„Ja si myslím, že ak minister Šaško vyrieši obrovský problém s netransparentným tendrom a príde s nejakým transparentným riešením, ktoré bude priehľadné a o ktorom nikto nebude pochybovať, tak to môže byť úspešný minister zdravotníctva, ktorý toho ešte veľa môže spraviť, ale musí sa venovať len a len rozvoju slovenského zdravotníctva,“ povedal Pellegrini. Pevne verí, že Šaško riešenie predstaví v krátkej dobe a upokojí spoločnosť. Ocenil, že pod jeho vedením sa začala výstavba nemocníc, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa je po dlhej dobe v zisku, prichádzajú nové lieky pre onkologických pacientov a dochádza k ďalším zmenám a modernizácii v sektore.
Na margo budúcotýždňovej cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do USA, kde má podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci krajín v jadrovej energetike, prezident nevidí nič zlé. Pripomenul, že o spolupráci s USA v tejto oblasti vláda hovorí už dlhšie. „Jedno je geopolitika, jedno sú nejaké pohyby, ale druhá strana je obchod medzi jednotlivými časťami sveta, ktorý bude prebiehať bez ohľadu na to, aká administratíva pri moci je. Veď kým sa ten projekt začne, Spojené štáty už budú možno mať aj úplne inú administratívu, iné vedenie môže zmeniť svoj štýl politiky, takže v tomto prípade to nepovažujem za nesprávne rozhodnutie. Práve naopak, poďme do toho čo najrýchlejšie, aby sme mali túto konkurenčnú výhodu od ostatnej časti Európy,“ ozrejmil prezident.
Pellegrini tiež uviedol, že podporuje premiéra v snahe naštartovať v tomto roku ekonomický rast na Slovensku. „Na spoločnom obede informoval o tom, že v roku 2026 už vláda nechce ísť iba škrtmi, naopak, chce predstaviť balík opatrení, ktoré majú podporiť ekonomický rast, podporiť chuť firiem naďalej tu investovať a urobiť aj opatrenia, ktoré by umožnili, aby ľuďom vo výplate zostalo viacej peňazí z toho istého platu ako dnes, prípadne možno zníženie daní, zníženie odvodov. To je, myslím si, dnes správna cesta, pretože aj za cenu krátkodobého výpadku na príjmovej strane rozpočtu, ale s vedomím, že v nasledujúcich rokoch to môže naozaj prispieť opäť k vyššej výkonnosti ekonomiky a zvýšeniu našej konkurencieschopnosti,“ poznamenal. Súhlasí napríklad s rozdelením niektorých štátnych orgánov pod iné úrady. Poukázal napríklad na Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. „Aj to by bol pekné gesto vo vzťahu k obyvateľom, že vláda ako keby sa počtovo zúžila minimálne o jedného ministra,“ doplnil.
V súvislosti so stranou Hlas-SD zopakoval, že do jej kompetencií nezasahuje, hoci má s jej členmi, logicky, priateľské vzťahy. „Ja len hovorím, že ak by sa Hlas vrátil k pôvodnej ceste, ktorú som vytýčil ako zakladateľ, že pôjde naozaj pragmaticky, odborne, pokojne, slušne v prospech ľudí a len plniť úlohy, ktoré zlepšujú život obyvateľov a nerobiť nič okolo - zbytočnosti a hádky -, tak si myslím, že môže naspäť získať dôveru sklamaných voličov,“ uviedla hlava štátu.
Pellegrini reagoval aj na návrh zmien rokovacieho poriadku v Národnej rade SR. Označil za smutné, k akému úpadku kultúry v parlamente došlo. „Ja si myslím, že striktnejšie pravidlá a zásadnejšie tresty, ktoré poslanca budú aj bolieť, sú na mieste. Pretože dnes iba hovoreným slovom alebo vykázaním z jedného rokovacieho dňa, to, žiaľ, nefunguje,“ povedal.
