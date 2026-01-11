  • Články
Premiér: Životný priestor SR je v EÚ, no musí byť konkurencieschopná

Životný priestor Slovenska je v EÚ, nemáme inú alternatívu, no v Únii sa musia prijať opatrenia, aby bola silná a konkurencieschopná.

V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Vyhlásil tiež, že šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová musí ísť zo svojho postu preč.

V Európskej únii sa musia prijať rozhodnutia a musíme povedať - ideme byť hráčom alebo sa budeme len pozerať na to, čo sa okolo nás deje?“ spýtal sa premiér. Konkurencieschopnosť Únie podľa neho klesá a jediné, čo podľa Fica EÚ vie, je nenávidieť Rusov. „V Európe dôjde k pohybom, pretože Európska únia, ak sa nespamätá, nie je schopná reagovať na nič,“ dodal.

EÚ má podľa neho takmer 500 miliónov obyvateľov, má obrovskú ekonomickú silu, mohla by sa stať superveľmocou. Kritický je voči Kallasovej. „Musíme vymeniť vysokú predstaviteľku Európskej únie pre medzinárodnú politiku pani Kallasovú. Prvýkrát to hovorím otvorene. Dobre vie, že som mal voči nej veľa kritických výhrad. Sme v kríze, v medzinárodnej kríze, Európa nie je schopná reagovať, nemáme vlastné medzinárodné postoje. Hapkáme 20 hodín, kým sa vydá nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo vo Venezuele. My potrebujeme silné líderstvo nielen na úrovni národných štátov,“ vyhlásil Fico.

Ak by bola v rámci EÚ tzv. koalícia ochotných pre zvyšovanie konkurencieschopnosti alebo pre boj proti nelegálnej migrácii či pre znižovanie cien energie, Fico by ju podporil.

Životný priestor Slovenskej republiky je Európska únia, nemáme inú alternatívu. Len hovorím, že Európska únia bude v pohybe, vo veľkom pohybe, je to otázka času. A buď sa budeme hýbať v tom priestore ako oslabení vnútornými spormi, neistí, nevediac, čo chceme, alebo tam budeme suverénne stáť,“ dodal premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
