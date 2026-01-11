  • Články
Premiér: Postavenie Slovenska v Európe závisí aj od silnej energetiky

Európsku úniu čakajú pohyby, ktoré by Slovensku mohli výrazne uškodiť, pokiaľ nebude dostatočne pripravené. Jednou z priorít vlády je preto dostatočne silný energetický sektor, ktorý môže štát ovplyvňovať. V nedeľnej diskusii televízie TA3 V politike to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

Európska únia je v hroznej kríze, takú krízu, akú prežíva teraz, nikdy neprežívala. A prežijú len tí, ktorí budú silní, buď budú silní z hľadiska ekonomiky, silní z hľadiska armád, alebo tí, ktorí budú mať veľkú silu v oblasti energetiky,“ povedal Fico. Dodal, že Slovensko nikdy nebude silné veľkosťou svojej armády.

Premiér sa v piatok (16. 1.) chystá do Washingtonu, kde má byť podpísaná dohoda o spolupráci v jadrovej energetike s USA. Tá by mala podľa neho otvoriť možnosti spolupráce v oblasti modulárnych jadrových reaktorov, ale otvorí dvere aj k prípadnej zmluve o výstavbe nového jadrového zdroja s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach so spoločnosťou Westinghouse. Fico zopakoval, že pokiaľ by neboli protiruské sankcie, zvažoval by v prvom rade dohodu o výstavbe jadrového reaktora s Ruskom.

Výstavbu nového jadrového bloku mala pôvodne pripraviť spoločnosť JESS, ktorej spoločníkom je okrem slovenskej štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) aj česká skupina ČEZ. Podľa premiéra sa v súčasnosti rokuje o možnom odkúpení 49-percentného podielu ČEZ, aby bol nový jadrový zdroj čisto v štátnych rukách.

S energetikou a najmä cenami energií úzko súvisí aj konkurencieschopnosť slovenských firiem. Premiér kritizoval energetickú politiku EÚ a ako jeden z jej výsledkov uviedol zatvorenie hlinikárne v Žiari nad Hronom. V utorok (13. 1.) plánuje hlinikáreň osobne navštíviť a hľadať možnosti opätovného spustenia výroby.

Predseda vlády sa vyjadril aj k možným prorastovým opatreniam na podporu ekonomiky. Naznačil, že by sa Slovensko mohlo vydať cestou napríklad znižovania odvodov, čo by však zvýšilo deficit štátneho rozpočtu. Podľa Fica je preto dôležité presvedčiť orgány EÚ a ratingové agentúry, že ide o opatrenia, ktoré v budúcnosti prinesú rozvoj. Pripomenul, že niektoré krajiny majú deficit cez 100 % hrubého domáceho produktu a Slovensko je zatiaľ na úrovni okolo 60 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
