Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť, sneženie komplikuje cesty
Banskobystrická krajská polícia vyzýva vodičov na opatrnosť. Husté sneženie a taktiež mínusové teploty komplikujú udržateľnosť ciest. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Vzhľadom na aktuálne počasie a situáciu na cestách vyzývame všetkých vodičov na zvýšenú opatrnosť,“ uviedla polícia.
Pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viaceré výstrahy. Upozorňuje najmä na nízke teploty a možnosť tvorby snehových jazykov a závejov. Pre niektoré okresy tiež platí výstraha pred vetrom na horách.
