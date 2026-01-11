  • Články
Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť, sneženie komplikuje cesty

  • DNES - 13:19
  • Banská Bystrica
Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť, sneženie komplikuje cesty

Banskobystrická krajská polícia vyzýva vodičov na opatrnosť. Husté sneženie a taktiež mínusové teploty komplikujú udržateľnosť ciest. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Vzhľadom na aktuálne počasie a situáciu na cestách vyzývame všetkých vodičov na zvýšenú opatrnosť,“ uviedla polícia.

Pre Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) viaceré výstrahy. Upozorňuje najmä na nízke teploty a možnosť tvorby snehových jazykov a závejov. Pre niektoré okresy tiež platí výstraha pred vetrom na horách.

Zdroj: Info.sk, TASR
