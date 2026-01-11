  • Články
Nemecký vicekancelár: O budúcnosti Grónska nemajú rozhodovať Spojené štáty

  • DNES - 12:33
  • Berlín
Medzinárodné právo sa vzťahuje rovnako na všetkých vrátane Spojených štátov a o budúcnosti Grónska by preto mali rozhodovať Dánsko a Grónsko. Uviedol to v nedeľu nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil, píše TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.

O budúcnosti Grónska majú rozhodovať výlučne Dánsko a Grónsko. Územná zvrchovanosť a celistvosť sa musia rešpektovať,“ vyhlásil Klingbeil pred odletom do Washingtonu na stretnutie ministrov financií skupiny štátov G7.

Zásady medzinárodného práva, ako je rešpektovanie územnej zvrchovanosti a integrity, sa vzťahujú na všetkých vrátane Spojených štátov. Bezpečnosť v regióne Arktídy zvýšime spoločne ako spojenci v NATO, nie v opozícii jeden voči druhému,“ dodal minister.

Grónsko je arktický ostrov formálne patriaci Dánskemu kráľovstvu, ktorý je však do značnej miery autonómny. Je domovom pre približne 57.000 obyvateľov. Americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch opakovane pohrozil násilným zabratím Grónska s tým, že ho Spojené štáty „musia mať“.

Urobíme niečo s Grónskom, či sa im to páči alebo nie. Chcel by som uzavrieť dohodu, viete, ľahkou cestou. Ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou,“ odpovedal Trump v piatok v Bielom dome, keď mu novinári kládli otázky na túto tému.

Zdroj: Info.sk, TASR
