Venezuela: Podľa opozície vo väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“
- DNES - 11:53
- Caracas
V štátnej väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“ voči Venezuele, uviedli v sobotu opozičné strany a ľudskoprávne skupiny. Dočasná vláda do sobotného večera prepustila iba 21 politických väzňov z asi 800, vrátane prominentných opozičných osobností.
Organizácia Primero Justicia (Spravodlivosť na prvom mieste) odsúdila smrť 52-ročného policajného dôstojníka Edisona Joseho Torresa Fernandeza, ktorý bol v decembri zatknutý „za zdieľanie kritických odkazov proti režimu“.
Zodpovedný „za túto smrť priamo považujeme režim Delcy Rodriguezovej,“ uviedla vo vyhlásení na platforme X. Od roku 2014 zomrelo vo Venezuele vo väzbe 18 politických väzňov, uviedli viaceré organizácie pre ľudské práva.
Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal je v súčasnosti v tamojších väzeniach viac ako 800 politických väzňov. Pre spochybňovanie víťazstva Madura v prezidentských voľbách v roku 2024 sa údajne za mrežami ocitlo 2400 ľudí. Podľa oficiálnych údajov bolo prepustených viac ako 2000 z nich.
Prepúšťanie politických väzňov sa začalo vo štvrtok, keď s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa moc vo Venezuele prevzala bývalá zástupkyňa zvrhnutého Nicolasa Madura, Delcy Rodriguezová. Trump povedal, že je spokojný s jej vládnutím, pokiaľ umožní Washingtonu prístup k rozsiahlym zásobám ropy.
Madura americké sily zajali spolu s manželkou 3. januára pri šokujúcom nočnom zásahu v Caracase. Previezli ich do New Yorku, aby sa postavili pred súd.
