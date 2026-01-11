SHMÚ: Výstrahy 2. stupňa platia pred snehovými jazykmi i vetrom na horách
V nedeľu platí na Slovensku výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi najmä pre severné okresy.
Na horách môže byť silná víchrica, platí tam druhý stupeň výstrahy pred vetrom. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Večer a v noci treba rátať vo viacerých okresoch s nízkymi teplotami, teplota môže klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia.
V okresoch Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Trvá až do pondelkového (12. 1.) rána. Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi platí pre zvyšok územia s výnimkou Bratislavského, Trnavského a Košického kraja. Počas nedele tiež meteorológovia očakávajú sneženie, v okresoch Bytča, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok môže spadnúť 15 až 25 centimetrov nového snehu. Platí preto výstraha prvého stupňa.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách trvá počas celej nedele v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. V polohách približne nad 1800 metrov nad morom môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Prvostupňová výstraha pred vetrom na horách platí v nedeľu v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica.
Výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami sú vydané od nedele 22.00 h do pondelkového (12. 1.) rána na väčšine územia okrem Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja. V Prešovskom kraji sa výstraha týka len okresu Poprad. Teploty môžu v noci klesnúť pod mínus 15 stupňov Celzia.
V nedeľu platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom pre okresy Poprad, Kežmarok a tiež pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
