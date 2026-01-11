  • Články
Nedeľa, 11.1.2026Meniny má Malvína
-2°Bratislava

Trump: Venezuelu robím opäť bohatou a bezpečnou

  • DNES - 11:12
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Venezuelu „robí opäť bohatou a bezpečnou“.

Vyjadril sa tak týždeň po tom, čo špeciálne jednotky armády USA zaútočili na Caracas a zajali pri tom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, píše TASR na základe správy televízie NBC News.

Milujem venezuelský ľud a už teraz robím Venezuelu opäť bohatou a bezpečnou,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. NBC News však píše, že obyvatelia Caracasu aj iných častí Venezuely vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť a budúcnosť krajiny.

Televízia uvádza, že vo Venezuele je v súčasnosti len málo vecí istých a obyvateľov trápi najmä budúce smerovanie krajiny, vývoj politickej situácie, bezpečnosť, osud politických väzňov či budúcnosť tamojšieho ropného priemyslu.

V hlavnom meste Caracas štátne bezpečnostné zložky a ozbrojené provládne milície (colectivos) údajne prehľadávajú ľuďom mobilné telefóny v snahe zakročiť voči protivládnym postojom a podpore krokov Spojených štátov, napísala NBC News.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo svojich občanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú Američanov.

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky minulý týždeň v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a previezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

Zdroj: Info.sk, TASR
