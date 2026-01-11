Trump: Venezuelu robím opäť bohatou a bezpečnou
- DNES - 11:12
- Washington
Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Venezuelu „robí opäť bohatou a bezpečnou“.
Vyjadril sa tak týždeň po tom, čo špeciálne jednotky armády USA zaútočili na Caracas a zajali pri tom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, píše TASR na základe správy televízie NBC News.
„Milujem venezuelský ľud a už teraz robím Venezuelu opäť bohatou a bezpečnou,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. NBC News však píše, že obyvatelia Caracasu aj iných častí Venezuely vyjadrili obavy o svoju bezpečnosť a budúcnosť krajiny.
Televízia uvádza, že vo Venezuele je v súčasnosti len málo vecí istých a obyvateľov trápi najmä budúce smerovanie krajiny, vývoj politickej situácie, bezpečnosť, osud politických väzňov či budúcnosť tamojšieho ropného priemyslu.
V hlavnom meste Caracas štátne bezpečnostné zložky a ozbrojené provládne milície (colectivos) údajne prehľadávajú ľuďom mobilné telefóny v snahe zakročiť voči protivládnym postojom a podpore krokov Spojených štátov, napísala NBC News.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo svojich občanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú Američanov.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky minulý týždeň v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a previezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Nemecký vicekancelár: O budúcnosti Grónska nemajú rozhodovať Spojené štáty
Medzinárodné právo sa vzťahuje rovnako na všetkých vrátane Spojených štátov a o budúcnosti Grónska by preto mali rozhodovať Dánsko a Grónsko.
Venezuela: Podľa opozície vo väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“
V štátnej väzbe zomrel policajt obvinený zo „zrady“ voči Venezuele, uviedli v sobotu opozičné strany a ľudskoprávne skupiny.
The Insider: Rusko počas vojny s Ukrajinou stratilo 19 generálov
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 bolo podľa údajov z otvorených zdrojov zabitých najmenej 19 ruských generálov.
Ľudskoprávne organizácie: počet prepustených väzňov vo Venezuele stúpol na 18
Počet väzňov prepustených vo Venezuele stúpol na 18, uviedli v sobotu ľudskoprávne organizácie. V piatok popoludní bolo potvrdených deväť prepustených väzňov.