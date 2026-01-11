Polícia vyšetruje úmrtie ženy na sídlisku Luník IX v Košiciach
Polícia vyšetruje úmrtie ženy na sídlisku Luník IX v Košiciach, ku ktorému došlo v nedeľu v noci.
Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Ako upozornil portál tvnoviny.sk, žena mala vypadnúť z okna bytovky a obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie.
„Policajti vo veci aktívne konajú, vykonávajú potrebné procesné úkony. Vzhľadom na ich priebeh a s cieľom, aby nedošlo k ich sťaženiu alebo zmareniu, nie je možné nateraz poskytnúť bližšie ani podrobnejšie informácie,“ dodala hovorkyňa.
Šutaj Eštok si želá vzájomný rešpekt medzi koaličnými partnermi
Minister vnútra a líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok si želá, aby sa všetci traja koaliční partneri k sebe správali tak, že sa dokážu rešpektovať a riešiť podstatné témy.
SHMÚ: Výstrahy 2. stupňa platia pred snehovými jazykmi i vetrom na horách
V nedeľu platí na Slovensku výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi najmä pre severné okresy.
Generálny pardon na vyradenie neexistujúceho auta sa čoskoro skončí
Generálny pardon, počas ktorého je možné vyradiť z evidencie neexistujúce auto za zvýhodnených podmienok, sa čoskoro skončí.
T. Drucker: Zavedenie povinnej maturity z matematiky reaguje na súčasnú dobu
Zavedenie povinnej maturity z matematiky reaguje na súčasnú dobu.