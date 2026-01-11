  • Články
Polícia vyšetruje úmrtie ženy na sídlisku Luník IX v Košiciach

  DNES - 11:12
  Košice
Polícia vyšetruje úmrtie ženy na sídlisku Luník IX v Košiciach

Polícia vyšetruje úmrtie ženy na sídlisku Luník IX v Košiciach, ku ktorému došlo v nedeľu v noci.

Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová. Ako upozornil portál tvnoviny.sk, žena mala vypadnúť z okna bytovky a obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie.

Policajti vo veci aktívne konajú, vykonávajú potrebné procesné úkony. Vzhľadom na ich priebeh a s cieľom, aby nedošlo k ich sťaženiu alebo zmareniu, nie je možné nateraz poskytnúť bližšie ani podrobnejšie informácie,“ dodala hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
