Generálny pardon na vyradenie neexistujúceho auta sa čoskoro skončí

  • DNES - 10:03
  • Bratislava
Generálny pardon, počas ktorého je možné vyradiť z evidencie neexistujúce auto za zvýhodnených podmienok, sa čoskoro skončí.

Znížený recyklačný poplatok 50 eur budú úrady účtovať už len do 14. januára. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Opatrenie je určené najmä tým vlastníkom, ktorých vozidlá boli v minulosti svojpomocne zlikvidované, rozobraté, zničené požiarom alebo iným spôsobom zanikli, avšak naďalej figurujú v evidencii,“ uviedol rezort.

Na vyradenie neexistujúceho vozidla z evidencie existuje postup. Na okresnom úrade podľa trvalého pobytu vlastníka vozidla je v prvom rade potrebné podať žiadosť. Príslušný je odbor starostlivosti o životné prostredie. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje žiadateľa a vozidla, ako aj hodnoverné vysvetlenie, prečo vozidlo neexistuje.

Je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla, časť II., respektíve výpis z karty vozidla, prípadne iné potvrdenie od polície o vlastníctve vozidla a technických údajoch,“ pripomenul rezort vnútra. Okrem recyklačného poplatku musí byť uhradený aj správny poplatok za samotné vyradenie vo výške piatich eur. O samotné vyradenie z evidencie je po rozhodnutí okresného úradu potrebné požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Pokiaľ máte v evidencii takéto vozidlo, máte možnosť prostredníctvom generálneho pardonu túto situáciu vyriešiť a vyhnúť sa tak pokute za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu či neuzatvorené povinné zmluvné poistenie,“ podotklo ministerstvo.

Rezort zároveň avizoval, že systémové riešenie problému vozidiel, ktoré existujú iba na papieri, prinesie pripravovaný zákon. Pripomenul, že nové legislatívne pravidlá umožnia automatické vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel. „Autá bez povinného zmluvného poistenia už po novom neprejdú technickou a emisnou kontrolou. Nová legislatíva čaká ešte na prerokovanie a schválenie Národnou radou SR,“ uzavrelo ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
