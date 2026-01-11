  • Články
B. Susko: Podvody s DPH majú celoeurópsky charakter, nie sú viazané priamo na SR

Prípady podvodov s DPH a clami majú celoeurópsky a medzinárodný charakter a nie sú viazané priamo len na Slovenskú republiku.

Tieto prípady majú navyše dlhodobý charakter, nevznikli minulý rok, ani ten predošlý. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) to uviedol v rozhovore pre TASR. Reagoval tak na minuloročné vyjadrenia hlavnej európskej prokurátorky Laury Kövesiovej o tom, že Slovensko figuruje v tretine podvodov s DPH a clami, ktoré Európska prokuratúra rieši. Škodu iba z vyšetrovaných prípadov odhadla na pol miliardy eur.

Súčasťou týchto medzinárodných podvodov sú aj niektoré osoby, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike. Všetka škoda sa netýka rozpočtu Slovenskej republiky, nevznikla na Slovensku. Je to celkovo škoda, ktorá pri týchto konaniach vznikla a, samozrejme, že slovenské vyšetrovacie orgány sú súčasťou nejakých medzinárodných tímov, ktoré vyšetrujú túto kriminalitu, ktorá má presah aj na Slovensko, takisto má presah do iných krajín,“ priblížil Susko s tým, že Finančná správa na tieto prípady intenzívne reaguje, napríklad akčným plánom, v ktorom sú nastavené opatrenia na vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s DPH. Hovorí aj o nastavení legislatívnych opatrení do budúcnosti vo vzťahu k zodpovednosti štatutárov jednotlivých právnických osôb.

Tieto daňové podvody, respektíve podvody s DPH súvisia najmä s právnickými osobami a často je to otázka toho, že štatutármi sú rôzne biele kone, ktoré nemajú žiaden majetok, tým pádom ani žiadnu zodpovednosť,“ vysvetlil Susko.

Minister potvrdil, že Slovensko o daňovej trestnej činnosti s Európskou prokuratúrou intenzívne komunikuje. Tým, že Slovensko legislatívne posilnilo kompetencie Európskej prokuratúry, zvýšil sa podľa Suska aj počet vyšetrovaných trestných činov.

Zdroj: Info.sk, TASR
