Sviatkom Krstu Krista Pána sa v nedeľu končí vianočné obdobie
Veriaci si v nedeľu počas svätých omší v katolíckych kostoloch pripomínajú sviatok Krstu Krista Pána, ktorý uzatvára vianočné obdobie.
Pripomína krst Ježiša Krista v rieke Jordán a jeho zjavenie sa svetu ako Božieho Syna. V liturgii je zároveň pozvaním k obnove krstných sľubov a uvedomeniu si vlastného povolania žiť vieru v každodennom živote.
Pôvodne si Cirkev pripomínala krst Ježiša (s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne) na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Vešperami sviatku Krstu Pána sa vianočné obdobie končí a v cirkevnom kalendári sa začína „cezročné“ obdobie.
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) informovala, že pri príležitosti sviatku Krstu Krista Pána budú biskupi a iní kňazi celebrovať sväté omše v katedrálach viacerých diecéz.
Prezident udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, z toho štyrom in memoriam
Prezident ocenil v sobotu 22 osobností spoločenského, kultúrneho, vedeckého ako aj športového života, štyroch z nich in memoriam. Ceremónia sa uskutočnila v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Prezident vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy o rozvoji SR
Prezident SR Peter Pellegrini vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy o rozvoji Slovenska. Víziu, na ktorej sa dokážu zhodnúť všetci aj popri odlišných hodnotových postojoch.
HZS: Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku
Traja horskí záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce-Oščadnica zasahovali v sobotu popoludní pod Veľkou Račou.
PS: Prezident, šéf NR SR a premiér nepredstavili plán, ako SR vyviesť z krízy
Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni.