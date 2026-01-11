  • Články
Sviatkom Krstu Krista Pána sa v nedeľu končí vianočné obdobie

Veriaci si v nedeľu počas svätých omší v katolíckych kostoloch pripomínajú sviatok Krstu Krista Pána, ktorý uzatvára vianočné obdobie.

Pripomína krst Ježiša Krista v rieke Jordán a jeho zjavenie sa svetu ako Božieho Syna. V liturgii je zároveň pozvaním k obnove krstných sľubov a uvedomeniu si vlastného povolania žiť vieru v každodennom živote.

Pôvodne si Cirkev pripomínala krst Ježiša (s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne) na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Vešperami sviatku Krstu Pána sa vianočné obdobie končí a v cirkevnom kalendári sa začína „cezročné“ obdobie.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) informovala, že pri príležitosti sviatku Krstu Krista Pána budú biskupi a iní kňazi celebrovať sväté omše v katedrálach viacerých diecéz.

Zdroj: Info.sk, TASR
