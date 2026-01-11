  • Články
Ľudskoprávne organizácie: počet prepustených väzňov vo Venezuele stúpol na 18

  • DNES - 6:22
  • Caracas
Počet väzňov prepustených vo Venezuele stúpol na 18, uviedli v sobotu ľudskoprávne organizácie. V piatok popoludní bolo potvrdených deväť prepustených väzňov.

Prepustenie stoviek politických väzňov v tejto juhoamerickej krajine je dlhodobou požiadavkou ľudskoprávnych organizácií, medzinárodných orgánov a opozičných osobností, vrátane nositeľky Nobelovej ceny za mier a líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej, ktorá má vo väzení niekoľko blízkych spojencov.

Americký prezident Donald Trump aj venezuelský predseda parlamentu Jorge Rodríguez, brat úradujúcej prezidentky Delcy Rodríguezovej, vyhlásili, že prepustenie väzňov predstavuje gesto mieru. Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social dodal, že vzhľadom na spoluprácu juhoamerickej krajiny zrušil druhú vlnu útokov na Venezuelu.

Venezuelská opozícia a ľudskoprávne organizácie už roky tvrdia, že zadržiavaním osôb vláda potláča nesúhlas, čo však úrady dôsledne popierajú. Neexistuje žiadny oficiálny zoznam, koľko väzňov bude prepustených, ani o koho ide.

Miestna ľudskoprávna organizácia Foro Penal odhaduje, že v krajine je 811 politických väzňov. Tento počet zahŕňa viac ako 80 zadržaných pochádzajúcich zo zahraničia, vrátane dvoch zo Spojených štátov a jedného s trvalým pobytom v USA. Ako prví boli vo štvrtok prepustení piati španielski občania.

Zdroj: Info.sk, TASR
