USA vyzývajú Američanov, aby okamžite opustili Venezuelu kvôli hroziacemu riziku
- DNES - 6:15
- Washington
Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu vyzvalo Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú amerických občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bezpečnostná situácia vo Venezuele zostáva nestabilná,“ uviedlo ministerstvo v bezpečnostnom varovaní týždeň po tom, ako americké jednotky v bleskovom útoku zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
„Vzhľadom na obnovenie medzinárodných letov by občania USA vo Venezuele mali krajinu okamžite opustiť,“ uvádza sa v správe, ktorá varuje pred ozbrojenými milíciami nazývanými „colectivos“, ktoré prehľadávajú autá v snahe nájsť Američanov alebo dôkazy o podpore USA.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky minulý týždeň v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, Maduro tvrdí, že je nevinný. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová.
Ľudskoprávne organizácie: počet prepustených väzňov vo Venezuele stúpol na 18
Počet väzňov prepustených vo Venezuele stúpol na 18, uviedli v sobotu ľudskoprávne organizácie. V piatok popoludní bolo potvrdených deväť prepustených väzňov.
Maduro Guerra: Otcovi sa v americkom väzení darí dobre
Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol syn bývalého venezuelského vodcu.
Machadová chcela darovať Nobelovu cenu Trumpovi, stanovy to zakazujú
Nórsky Nobelov inštitút v piatok oznámil, že jeho Nobelovu cenu za mier nemožno zdieľať, odobrať ani previesť na niekoho iného.
Pes napadol rodinu s kočíkom, majiteľ utiekol
Britská polícia rieši incident, ku ktorému došlo ešte začiatkom septembra 2025.