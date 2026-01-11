Maduro Guerra: Otcovi sa v americkom väzení darí dobre
- DNES - 6:15
- Caracas
Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol v sobotu vo videu syn bývalého venezuelského vodcu.
„Darí sa nám dobre. Sme bojovníci,“ citoval Madura jeho syn, poslanec Nicolás Maduro Guerra vo videu, ktoré zverejnila vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV).
Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Ľudskoprávne organizácie: počet prepustených väzňov vo Venezuele stúpol na 18
Počet väzňov prepustených vo Venezuele stúpol na 18, uviedli v sobotu ľudskoprávne organizácie. V piatok popoludní bolo potvrdených deväť prepustených väzňov.
USA vyzývajú Američanov, aby okamžite opustili Venezuelu kvôli hroziacemu riziku
Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo Američanov vo Venezuele, aby „okamžite“ opustili krajinu, a to s odôvodnením, že ozbrojené milície prehľadávajú vozidlá, v ktorých hľadajú amerických občanov.
Machadová chcela darovať Nobelovu cenu Trumpovi, stanovy to zakazujú
Nórsky Nobelov inštitút v piatok oznámil, že jeho Nobelovu cenu za mier nemožno zdieľať, odobrať ani previesť na niekoho iného.
