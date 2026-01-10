Prezident vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy o rozvoji SR
Prezident SR Peter Pellegrini vyzval na pomyselné uzavretie celospoločenskej zmluvy o rozvoji Slovenska. Víziu, na ktorej sa dokážu zhodnúť všetci aj popri odlišných hodnotových postojoch.
„Aby prinútila všetkých vo verejnom živote vymeniť prvoplánovú emocionálnu konfrontáciu za tvorivý dialóg, postavený na úcte k faktom a vedeckému poznaniu,“ vyhlásila hlava štátu v príhovore na sobotnom ceremoniáli udeľovania štátnych vyznamenaní.
„Poďme spoločne definovať svoju budúcnosť a svoj rozvoj. Dajme našej štátnosti nový zmysel. Definujme spolu víziu, ktorá tak ako diela našich velikánov prekračuje horizont volebných období, vymyká sa každodennosti a je oslobodená od malicherných mocenských sporov. (...) Zároveň v tom vidím šancu vytvoriť spoločenskú klímu, ktorá bude priaznivá pre napĺňanie takejto vízie. Ktorá praje rozvoju talentov, schopností a vzdelávania. Aby boli naši ľudia úspešní nie napriek okolnostiam, ale práve vďaka nim,“ doplnil Pellegrini.
Poukázal na to, že v dnešnej dobe často politický priestor v mene dosiahnutia krátkodobých výsledkov navodzuje pocity slovenskej malosti a bezvýznamnosti. Prezident preto apeluje na ľudí, aby tomuto pocitu nepodliehali a vždy si spomenuli na významné osobnosti súčasného Slovenska alebo jeho dejín. „Na osobnosti, ktoré sa zapísali do našej histórie svojou prácou, vytrvalosťou, objavmi či umeleckými dielami. Dokázali vyniknúť často i v neprajných podmienkach, napriek nepriazni osudu či v dobe útlaku,“ skonštatoval.
Zdôraznil, že štátne vyznamenania každoročne preberajú osobnosti, ktoré sa zásadnou mierou podpísali na rozvoji slovenskej vlasti. Či už ide o kultúrny a spoločenský rozvoj, rozširovanie vedeckého poznania či prínos k jej ekonomickým, podnikateľským, ale aj športovým úspechom. Všetkým oceneným zároveň poďakoval a poprial veľa úspechov v ďalších aktivitách.
Obrovský potenciál Slovenska podľa neho spočíva práve v ľuďoch, ktorí každý deň vytvárajú hodnoty pre našu spoločnosť, národ a vlasť. „Bohatstvo našej krajiny spočíva v ich talente, pracovitosti a tvorivosti. Sú to ľudia, ktorí tvoria skutočné hodnoty - hodnoty pretrvávajúce roky či stáročia. Často bez potlesku a pozornosti médií či sociálnych sietí. Úspech ich práce sa neodvíja od počtu lajkov či počtu sledovaní na sociálnych sieťach. Vytvárajú hodnoty, ktoré prekračujú hranice našej krajiny, presahujú svojím významom volebné obdobia či rôzne módne vlny. Sú to hodnoty, ktoré ostávajú cenné i pre ďalšie generácie a formujú naše sebavedomie a sebaúctu,“ povedal Pellegrini. Na tom je podľa neho potrebné budovať slovenské sebavedomie aj zdravé vlastenectvo.
Prezident povzbudil občanov, aby neklesali na duchu a nenechali sa znechutiť. „Nedajme si nahovoriť, že naše snaženie nemá zmysel a našu spoločnosť nečaká žiadna perspektíva,“ vyzval Pellegrini a ocenil všetkých, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas spoločnému dobru. Práve kvôli takým ľuďom nemá o budúcnosť Slovenska najmenšie obavy. „Jeho reálny obraz tvorený jeho obyvateľmi je nádejný a povzbudivý. Je to mozaika, ktorej súčasťou sme my všetci, každý z nás. Naše schopnosti, vedomosti aj naše ciele. Za kľúčové však považujem, aby tento nevyčerpateľný potenciál jednotlivcov, ľudí tejto krajiny, spájala spoločná vízia, spoločná snaha a predstava, ktorú chceme naplniť,“ povedal.
Apeluje na vytvorenie vízie budúcnosti, v ktorej ľuďom nebudú stáť v ceste zbytočné prekážky, ani pocit, že spoločnosť ich prácu nedoceňuje. Práve naopak, aby spoločné ciele dávali ich snaženiu vyšší zmysel. „A zaväzuje nás to, aby sme všemožne podporovali diplomatické a politické úsilie smerujúce k nastoleniu mieru v rozbúrenom svete. Pretože iba mierové a bezpečné prostredie praje rozvoju každej jednej spoločnosti. Bez mieru totiž neexistuje medzi národmi spolupráca, výmena poznatkov a skúseností, ktoré posúvajú ľudstvo vpred,“ dodal prezident.
HZS: Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku
Traja horskí záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce-Oščadnica zasahovali v sobotu popoludní pod Veľkou Račou.
PS: Prezident, šéf NR SR a premiér nepredstavili plán, ako SR vyviesť z krízy
Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni.
Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie
Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi.
Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.