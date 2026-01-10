  • Články
Šéfka EK vyjadrila plnú podporu demonštrantom v Iráne

  • Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v sobotu uviedla, že Európa plne podporuje masové protesty v Iráne a odsudzuje ich „násilné potláčanie“.

Teheránske ulice a mestá po celom svete sa ozývajú krokmi iránskych žien a mužov požadujúcich slobodu. Slobodu prejavu, zhromažďovať sa, cestovať a predovšetkým slobodne žiť. Európa ich plne podporuje,“ napísala von der Leyenová na sociálnych sieťach.

Jednoznačne odsudzujeme násilné potláčanie týchto legitímnych demonštrácií. Na zodpovedných budeme spomínať ako na tých na nesprávnej strane dejín. Vyzývame na okamžité prepustenie všetkých uväznených demonštrantov. Vyzývame na obnovenie plného prístupu na internet. V neposlednom rade vyzývame na dodržiavanie základných práv,“ dodala šéfka Európskej komisie.

V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.

Zdroj: Info.sk, TASR
