HZS: Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku
Traja horskí záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce-Oščadnica zasahovali v sobotu popoludní pod Veľkou Račou.
Zranenie ruky tam po páde utrpela 52-ročná slovenská skialpinistka. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
Horskí záchranári ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú končatinu jej zafixovali. Následne ju pomocou saní a snežného skútra transportovali na Dedovku, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode blízkych na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.
PS: Prezident, šéf NR SR a premiér nepredstavili plán, ako SR vyviesť z krízy
Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni.
Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie
Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi.
Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.
Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu
V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak.