  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 10.1.2026Meniny má Dáša
-4°Bratislava

HZS: Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku

  • DNES - 19:27
  • Oščadnica
HZS: Pod Veľkou Račou si 52-ročná skialpinistka poranila ruku

Traja horskí záchranári z oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Kysuce-Oščadnica zasahovali v sobotu popoludní pod Veľkou Račou.

Zranenie ruky tam po páde utrpela 52-ročná slovenská skialpinistka. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Horskí záchranári ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú končatinu jej zafixovali. Následne ju pomocou saní a snežného skútra transportovali na Dedovku, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračovala v sprievode blízkych na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Prezident, šéf NR SR a premiér nepredstavili plán, ako SR vyviesť z krízy

PS: Prezident, šéf NR SR a premiér nepredstavili plán, ako SR vyviesť z krízy

DNES - 16:59Domáce

Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni.

Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie

Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie

DNES - 15:26Domáce

Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi.

Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR

Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR

DNES - 15:17Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.

Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu

Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu

DNES - 14:24Domáce

V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak.

Vosveteit.sk
Malvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajomMalvér Astaroth sa šíri cez WhatsApp už aj na Slovensku. Takto si nájde cestu k tvojim účtom a údajom
Vedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmiVedci sú na stope lieku, ktorý by mohol zastaviť takmer každý vírus. Inšpirovali sa počítačmi
Niektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečoNiektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečo
Človek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátorČlovek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátor
NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604
Výskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekovVýskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekov
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP