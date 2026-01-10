Orbán je aj po 20 rokoch vládnutia pripravený pokračovať
- DNES - 18:33
- Budapešť
Aj po 20 rokoch vládnutia je predseda maďarskej vlády a predseda strany Fidesz Viktor Orbán pripravený pokračovať v úlohe riadenia krajiny.
Orbán o tom podľa servera infostart.hu hovoril na sobotňajšom zjazde v Budapešti, ktorým Fidesz otvára kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V nadchádzajúcich voľbách sa podľa Orbána budú môcť Maďari rozhodnúť o tom, či chcú podporiť migrantov alebo bezpečnosť, rodovú ideológiu alebo rodinu, mier alebo vojnu.
Premiér podľa servera telex.hu varoval mladých maďarských voličov pred tým, aby volili mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA, prípadne opozičnú Demokratickú koalíciu (DK). Podľa jeho slov by to bola voľba „proti budúcnosti mladých“. Dodal, že tieto strany chcú nastaviť Maďarsko na „bruselskú vojnovú ekonomiku“, ktorej zákony sú nemilosrdné.
Brusel sa už rozhodol ísť do vojny, pričom ju chce viesť bez toho, aby na to mal peniaze, povedal Orbán, podľa ktorého rusko-ukrajinská vojna doteraz stála 270 miliárd eur. „Tieto prostriedky sa dajú získať späť iba porážkou Ruska a jeho donútením platiť vojnové reparácie. Preto idú do vojny, pretože im ide o peniaze,“ poznamenal premiér.
Podľa Orbána sa Maďarsko musí tiež zapojiť do európskej vojnovej ekonomiky. „Žiadajú, aby (maďarská) vláda zrušila 13. a 14. mesačný dôchodok, paušálnu daň z príjmu, daňové úľavy pre rodiny, znížené režijné náklady domácností, zvýhodnené pôžičky pre pracovníkov a aby zatvárala nemocnice, aby sa potom tieto peniaze mohli posielať na Ukrajinu,“ zdôraznil.
Premiér podotkol, že Európa a západná civilizácia začínajú strácať svoje korene. Amerika možno práve urobila krok k jej zachovaniu, ale Európania majú veľké problémy, dodal. „My, pôvodní Európania, sme nebezpeční pre tých, ktorí chcú Európu oslabiť. Preto nás chce nahradiť európska liberálna elita a bruselská byrokracia. Žijeme v krízovom období. Len skúsené vlády môžu ľuďom priniesť mier, bezpečnosť, pokoj a stabilitu,“ argumentoval predseda maďarskej vlády.
