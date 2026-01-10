Premiér: SR a USA v piatok podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike
- DNES - 16:17
- Bratislava
Slovensko a Spojené štáty americké podpíšu v piatok (16. 1.) vo Washingtone dohodu o vzájomnej spolupráci v jadrovej energetike. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa chce na podpise zúčastniť. Informoval o tom v sobotu po obede s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).
„Chceme v spolupráci s americkými partnermi postaviť na území existujúcej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nový obrovský blok čisto do štátneho vlastníctva s výkonom takmer 1200 MWh,“ priblížil predseda vlády.
Premiér v decembri 2025 informoval o písomnom pozvaní od prezidenta USA Donalda Trumpa na spoločné stretnutie. Avizoval, že chcú spoločne podporiť medzivládnu dohodu medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Vláda SR dohodu schválila v septembri minulého roka. Predtým ju odobrila aj Európska komisia.
Dohoda zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku. Obom krajinám vytvára priestor na spoluprácu v oblasti nových moderných technológií, výskumu, výmeny skúseností, prípravy odborníkov či zapojenia slovenského priemyslu. Umožňuje výmenné programy medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami a podporu výskumno-vývojovej spolupráce.
