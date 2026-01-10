  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 10.1.2026Meniny má Dáša
-1°Bratislava

Premiér: SR a USA v piatok podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike

  • DNES - 16:17
  • Bratislava
Premiér: SR a USA v piatok podpíšu dohodu o spolupráci v jadrovej energetike

Slovensko a Spojené štáty americké podpíšu v piatok (16. 1.) vo Washingtone dohodu o vzájomnej spolupráci v jadrovej energetike. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa chce na podpise zúčastniť. Informoval o tom v sobotu po obede s prezidentom Petrom Pellegrinim a predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Chceme v spolupráci s americkými partnermi postaviť na území existujúcej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach nový obrovský blok čisto do štátneho vlastníctva s výkonom takmer 1200 MWh,“ priblížil predseda vlády.

Premiér v decembri 2025 informoval o písomnom pozvaní od prezidenta USA Donalda Trumpa na spoločné stretnutie. Avizoval, že chcú spoločne podporiť medzivládnu dohodu medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Vláda SR dohodu schválila v septembri minulého roka. Predtým ju odobrila aj Európska komisia.

Dohoda zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku. Obom krajinám vytvára priestor na spoluprácu v oblasti nových moderných technológií, výskumu, výmeny skúseností, prípravy odborníkov či zapojenia slovenského priemyslu. Umožňuje výmenné programy medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami a podporu výskumno-vývojovej spolupráce.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KOZ: Dlh k HDP je „politický fetiš“, treba sledovať aj náklady dlhu

KOZ: Dlh k HDP je „politický fetiš“, treba sledovať aj náklady dlhu

DNES - 10:02Ekonomické

Konfederácia odborových zväzov SR upozornila, že verejná debata o hospodárskej politike sa podľa nej príliš zužuje na pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu.

Leyenová tvrdí, že obchodná dohoda s Mercosur podporí konkurencieschopnosť EÚ

Leyenová tvrdí, že obchodná dohoda s Mercosur podporí konkurencieschopnosť EÚ

VČERA - 18:49Ekonomické

Európska únia v piatok vyslala jasný signál, že to myslí vážne so svojimi prioritami, čo sa týka konkurencieschopnosti a vytvárania rastu a príležitostí pre podniky a občanov.

Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

VČERA - 13:56Ekonomické

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce presvedčiť obyvateľov Grónska, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom.

SaS: Energopomoc je naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple

SaS: Energopomoc je naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple

VČERA - 12:19Ekonomické

V novom systéme štátnej energopomoci je naďalej chaos a ľudia nevedia vyriešiť s ňou súvisiace problémy. Najväčší problém pritom budú mať v prípade zvýšených cien tepla, upozorňuje strana SaS.

Vosveteit.sk
Niektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečoNiektorí ľudia sa opijú bez alkoholu a vedci konečne vedia, prečo
Človek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátorČlovek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátor
NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604
Výskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekovVýskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekov
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP