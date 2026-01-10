Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie
Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie.
Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi. Odporúča to Slovenský Červený kríž (SČK) na sociálnej sieti.
Vodiči by mali mať pre každý prípad zbalenú aj termo prikrývku alebo spací vak, vodu a teplý nápoj v termoske, trvanlivé jedlo či ohrievače rúk a nôh. Chýbať by nemali ani powerbanka, mapa a lekárnička s potrebnými liekmi podľa zdravotného stavu.
„Ak ste uviazli, motor púšťajte len občas a sledujte, či výfuk nie je zasypaný snehom,“ dodal SČK.
Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.
Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu
V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak.
EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR
Európska únia musí začať myslieť na to, že ak nebude silná, vo svete sa stratí ekonomicky aj z hľadiska obranyschopnosti.
Richard Raši: Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka.