Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.
Zároveň potvrdili korektné vzťahy medzi sebou, ako aj ochotu a schopnosť konštruktívne diskutovať o prípadných rozdielnych názoroch. Vyplýva to z vyjadrení troch najvyšších ústavných činiteľov po spoločnom sobotňajšom obede v paláci Bratislavského hradu.
„Úlohou troch najvyšších ústavných činiteľov je vysielať signál, že dá sa robiť kultúrna politika, že dá sa robiť kultivovaný dialóg a že traja najvyšší ústavní činitelia musia nájsť k sebe cestu a musia vedieť spolu pre blaho Slovenskej republiky nachádzať spoločné postoje a spoločné rozhodnutia,“ vyhlásil prezident. Aj dnešné stretnutie podľa neho potvrdilo, že traja najvyšší ústavní činitelia spoločne dokážu o všetkých otázkach hovoriť veľmi otvorene, konštruktívne a pragmaticky.
Pripomenul, že všetci traja zastali rovnaký postoj po nedávnych udalostiach vo Venezuele. Potvrdil tiež zhodu na tom, že Slovensko by malo mať zástupcu na rokovaniach tzv. koalície ochotných, s tým, že názor SR zostáva nemenný. Zdôraznil, že krajina nebude ďalej vojensky podporovať Ukrajinu, nevyšle žiadnych vojakov a ani sa nebude podieľať na garanciách veľkej pôžičky zo strany Európskej komisie.
Všetci traja deklarovali, že EÚ je pre Slovensko životný priestor, ktorého chce byť naďalej súčasťou. Fico však upozornil, že Únia nikdy neprežívala takú hlbokú krízu. „Bol by som nerád, keby v tejto kríze, ktorá v Európskej únii je, pobehovalo Slovensko ako nejaká zranená laň a mohla by byť obeťou významných posunov, ktoré v Európe môžu nastať,“ skonštatoval. Poukázal tiež na rozpadajúci sa svetový poriadok a dodržiavanie medzinárodného práva. Výzvou podľa neho bude aj otázka energetickej bezpečnosti.
Premiér preto považuje za dôležité, aby Slovensko vystupovalo v Európe a vo svete suverénne. „Chcem vyzvať celú vládnu koalíciu, bez ohľadu na to, že máme aj vnútorné konflikty, vnútorné spory, aby sme sa dali teraz dohromady a predstavovali smelú, odvážnu a suverénnu štátnu reprezentáciu, ktorá bude chrániť Slovensko v týchto ťažkých časoch,“ vyhlásil. Je presvedčený, že v prípade troch najvyšších ústavných činiteľov bude zhoda v otázkach budúcnosti Slovenska fungovať bez akýchkoľvek kompromisov.
„Samozrejme, že môže prísť nejaký zákon, kde pán prezident povie, že má iný názor, tak to je vetovať, veď taký je život, to je právo prezidenta. Alebo mi môže koaličný partner povedať, že má iný názor, ale v otázke suverenity, postavenia Slovenska, bezpečnosti prežitia našej vlasti, našej krajiny, musíme ťahať za jeden povraz. (...) Pokiaľ je opozícia pripravená byť súčasťou tohto ťaženia v prospech Slovenska, bude vítaná,“ povedal predseda vlády.
Raši rovnako potvrdil, že traja najvyšší ústavní činitelia sa vedia dohodnúť na riešení závažných problémov, ktoré sa týkajú SR, či už zahraničnopolitických alebo v domácich otázkach. „Neevidujem žiadne zásadné problémy a v mnohých témach máme spoločné a podobné názory,“ poznamenal.
Doplnil, že spoločne hovorili napríklad aj o fungovaní Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu. „Náš postoj je jednoznačný, budeme hľadať s týmito krajinami spoločné prieniky a budeme sa snažiť vystupovať spoločne pri riešení výziev,“ vyhlásil. Predmetom diskusie bolo aj fungovanie parlamentu. „Chcem potvrdiť, že zmena zákona o rokovacom poriadku bude a musí byť prvým bodom ďalšej schôdze,“ povedal Raši.
V rámci domácich tém traja najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o ekonomických otázkach týkajúcich sa Slovenska v blízkom období, ako napríklad ukončenie programu plánu obnovy a odolnosti. Prezident v tejto súvislosti ocenil prístup, akým vláda SR chce pristúpiť k ekonomického rastu a zvýšeniu príjmu pracujúcich ľudí. Zároveň sa na stretnutí informovali aj o svojich plánovaných zahraničných cestách a aktivitách v roku 2026 i prijatiach zahraničných ústavných činiteľov na Slovensku.
Počas zimy by v aute nemali chýbať štartovacie káble či náhradné oblečenie
Vodičom by počas zimy nemali v aute chýbať štartovacie káble, lopata, škrabka a metlička či teplé náhradné oblečenie. Cestovať by mali s plnou nádržou a so zásobou nemrznúcej zmesi.
Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu
V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak.
EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR
Európska únia musí začať myslieť na to, že ak nebude silná, vo svete sa stratí ekonomicky aj z hľadiska obranyschopnosti.
Richard Raši: Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka.