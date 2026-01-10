  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 10.1.2026Meniny má Dáša
-2°Bratislava

Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu

  • DNES - 14:24
  • Očová
Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu

V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).

Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR potvrdil, že pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková priblížila, že vodič sa vyhýbal protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. „Došlo k poškodeniu ľavého zadného blatníka a ľavých dverí,“ poznamenala s tým, že škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur. Dychová skúška vodiča bola s negatívnym výsledkom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR

Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR

DNES - 15:17Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.

EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR

EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR

DNES - 14:11Domáce

Európska únia musí začať myslieť na to, že ak nebude silná, vo svete sa stratí ekonomicky aj z hľadiska obranyschopnosti.

Richard Raši: Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar

Richard Raši: Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar

DNES - 13:50Domáce

Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka.

SHMÚ: Vo viacerých okresoch sa v sobotu poobede môžu tvoriť snehové jazyky

SHMÚ: Vo viacerých okresoch sa v sobotu poobede môžu tvoriť snehové jazyky

DNES - 11:25Domáce

V sobotu poobede platí vo viacerých oblastiach Slovenska výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi.

Vosveteit.sk
Človek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátorČlovek by si už čoskoro mohol vytvoriť vlastné nové zuby: Experiment na prasatách odhalil ideálny biologický inkubátor
NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604
Výskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekovVýskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekov
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP