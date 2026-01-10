Vozidlo s ministrom Rudolfom Huliakom malo v Očovej dopravnú nehodu
V blízkosti obce Očová došlo v piatok (9. 1.) vo večerných hodinách k dopravnej nehode vozidla, v ktorom sa viezol minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak (nezávislý).
Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann pre TASR potvrdil, že pri udalosti nedošlo k zraneniam osôb.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková priblížila, že vodič sa vyhýbal protiidúcemu vozidlu, dostal šmyk a zišiel z cesty. „Došlo k poškodeniu ľavého zadného blatníka a ľavých dverí,“ poznamenala s tým, že škoda na služobnom vozidle je približne vo výške 5000 eur. Dychová skúška vodiča bola s negatívnym výsledkom.
Prezident, Raši i premiér deklarujú zhodu pri zásadných otázkach v záujme SR
Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) i premiér Robert Fico (Smer-SD) deklarujú zhodu pri zásadných otázkach, týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne.
EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR
Európska únia musí začať myslieť na to, že ak nebude silná, vo svete sa stratí ekonomicky aj z hľadiska obranyschopnosti.
Richard Raši: Návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach príde na jar
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa mal dostať do parlamentu na jar tohto roka.
SHMÚ: Vo viacerých okresoch sa v sobotu poobede môžu tvoriť snehové jazyky
V sobotu poobede platí vo viacerých oblastiach Slovenska výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi.