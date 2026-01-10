EÚ podľa Rašiho musí byť silná, podľa Šimečku ju podkopáva aj vláda SR
Európska únia (EÚ) musí začať myslieť na to, že ak nebude silná, vo svete sa stratí ekonomicky aj z hľadiska obranyschopnosti.
V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal predseda Národnej rady (NR) SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Považuje za problém, že EÚ nedokáže bojovať sama za seba a nie je partnerom pre USA a zjavne ani pre Rusko a Čínu. Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si myslí, že kotvou pre Slovensko v rozbúrenom mori medzinárodnej politiky musí byť silná EÚ. Vládna koalícia podľa neho však podkopáva fungovanie Únie.
To, že si môžu začať deliť svet medzi sféry vplyvu mocnosti, ako sú USA, Ruska, a Čína, označil Raši za realitu. „Je to pre mňa jeden veľký problém, že EÚ nedokáže bojovať sama za seba, stráca konkurencieschopnosť, nie je partnerom ani pre Spojené štáty pri dôležitých rozhodnutiach, vidíme to pri rokovaniach o Ukrajine. Nie je zjavne partnerom ani pre mocnosti, ako sú Rusko a Čína. Toto by malo byť mementom k tomu, že EÚ by mala začať myslieť na to, že ak nebude silná, v tomto svete sa stratí, aj ekonomicky, aj z hľadiska obranyschopnosti,“ vyhlásil šéf NR SR s tým, že v zásadných rozhodnutiach býva už EÚ vynechávaná.
„Ak vstupujeme do sveta, kde si budú môcť veľmoci deliť sféry vplyvu, treba jasne povedať, že pre Slovensko je kľúčové mať silných spojencov,“ reagoval Šimečka s tým, že potrebná je silná Únia. Aktuálna vláda sa však podľa neho v rámci EÚ izoluje a podkopáva ju. Dodal, že Slovensko spolu s Maďarskom bráni silnej EÚ. Raši dodal, že EÚ robila sama kroky, ktorými sa oslabovala, napríklad pri téme zákazu spaľovacích motorov alebo emisných povoleniek ETS 2. Považuje za správne, že sa SR vie voči tomu ozvať.
Ak by USA obsadili vojensky Grónsko, ktoré je územím partnera v NATO, môže to podľa Šimečku znamenať koniec Severoatlantickej aliancie. „Bola by to jednoznačne imperiálna politika,“ povedal líder PS. „Keby USA ako súčasť NATO zaútočili na členský štát, asi by to znamenalo, že by sa porušil základný princíp. Stále verím, že riešenie je,“ povedal Raši. Ak by sa EÚ rozhodla podniknúť sankcie voči USA, Únia to podľa Rašiho nemôže zvládnuť. Verí, že medzivládna dohoda medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky sa dotiahne napriek situácii po vpáde Spojených štátov do Venezuely.
