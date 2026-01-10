Prieskum: Každý piaty Nemec uvažoval o odchode zo svojej krajiny
13:01
Berlín
Jeden z piatich ľudí v Nemecku uvádza, že uvažoval o odchode zo svojej krajiny, vyplýva z prieskumu Nemeckého centra pre výskum integrácie a migrácie (DeZIM).
Zistilo sa, že o emigrácii rozmýšľalo 21 percent respondentov, informuje TASR podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry DPA.
Medzi Nemcami bez migračného pozadia bol tento podiel na úrovni 17 percent. U tých, ktorí sami imigrovali do Nemecka, bola pravdepodobnosť zvažovania odchodu dvojnásobná (34 percent).
Najčastejšou motiváciou bola nádej na lepší život, ktorú uviedla približne polovica ľudí zvažujúcich odchod. Ľudia s migračným pozadím tiež často spomínali skúsenosti s diskrimináciou. Konkrétne plány na emigráciu však boli zriedkavé - len dve percentá z opýtaných malo v úmysle presťahovať sa do zahraničia do jedného roka.
Podľa Spolkového štatistického úradu (Destatis) v roku 2024 odišlo z Nemecka 1,2 milióna ľudí.
Štúdia zároveň poukazuje na to, že verejné diskusie o prisťahovalectve často prehliadajú skutočnosť, že ľudia opúšťajú Nemecko pravidelne, čo má vplyv na demografické zmeny a nedostatok pracovnej sily v krajine.
Úvahy o emigrácii boli najčastejšie medzi ľuďmi s rodinnými väzbami na Turecko, Blízky východ a severnú Afriku (39 percent), nasledovali prisťahovalci z bývalého Sovietskeho zväzu (31 percent) a krajín Európskej únie (28 percent).
Výskumníci od leta 2024 do leta 2025 oslovili 2933 ľudí, pričom každého respondenta sa pýtali päťkrát - s cieľom monitorovať výkyvy. Celkovo zistili len malé zmeny, s výnimkou približne desaťpercentného nárastu úvah o emigrácii medzi prisťahovalcami a ich potomkami krátko pred spolkovými voľbami vo februári 2025.
