Rusko: V Belgorodskej oblasti je 600.000 ľudí bez elektriny, kúrenia a vody

  • DNES - 12:08
  • Moskva
Po ukrajinskom raketovom útoku zostalo v ruskej Belgorodskej oblasti 600.000 obyvateľov bez elektriny, kúrenia a vody, informoval gubernátor Viačeslav Gladkov.

Na platforme Telegram potvrdil, že miestne úrady pracujú na obnovení dodávok, ale situácia je podľa neho „nesmierne náročná“.

Zábery Reuters z mesta Belgorod ukázali, že v oblasti nefungovalo pouličné osvetlenie a miestni obyvatelia sa orientovali pomocou ručných bateriek a svetiel automobilov.

Belgorodská oblasť susedí s ukrajinskou Charkovskou oblasťou a podľa Reuters je od začiatku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom vo februári 2022 pravidelne terčom ukrajinských útokov.

Gladkov aj v piatok informoval, že v dôsledku ukrajinského nočného útoku zostalo v Belgorodskej oblasti viac než pol milióna ľudí bez elektriny a kúrenia a takmer 200.000 bez vody.

Vzájomné útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru sú už relatívne bežné. Podľa agentúry AFP rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.

Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru hlavného mesta a v ich dôsledku zostala polovica bytových domov v Kyjeve - takmer 6000 - bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou.

Reuters zdôrazňuje, že teploty vo väčšine Ruska a Ukrajiny v posledných dňoch klesli hlboko pod bod mrazu.

Zdroj: Info.sk, TASR
