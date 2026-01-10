  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 10.1.2026Meniny má Dáša
-2°Bratislava

Filipíny: Stúpa počet obetí zosuvu na skládke odpadu

  • DNES - 10:59
  • Manila
Filipíny: Stúpa počet obetí zosuvu na skládke odpadu

Záchranári s pomocou nakladačov v sobotu pokračujú v prehľadávaní odpadu na skládke Binaliw na Filipínach. Po štvrtkovom zosuve sú doteraz známe najmenej štyri obete a 34 nezvestných.

Doteraz bolo vytiahnutých spod odpadu najmenej 12 živých ľudí, ktorých s rôznymi zraneniami hospitalizovali. Člen mestskej rady mesta Cebu Joel Garganera uviedol, že k 10.00 h (03.00 h SEČ) sa počet obetí zvýšil na štyri a 34 ľudí je nezvestných. Podľa jeho slov sa na súkromnej skládke zrútila hromada odpadu vysoká asi ako 20-poschodový dom.

Informácie z miesta katastrofy sa objavujú iba pomaly a záchranári stále čelia nebezpečenstvu ďalších zosuvov. „(Záchranné) Operácie stále pokračujú. (Ale) z času na čas sa skládka pohne, čo dočasne zastaví práce,“ povedala záchranárka Jo Reyesová. „Musíme práce na chvíľu zastaviť pre bezpečnosť našich záchranárov,“ dodala.

Nemôžeme sa len tak vrhnúť na vyzdvihnutie (tiel), pretože v objekte je veľa rodinných príslušníkov, ktorí čakajú na nejaký pozitívny výsledok,“ uviedol Garganera. Zosuv zasypal aj príbytky pracovníkov skládky.

Z času na čas, keď prší, dochádza k zosuvom pôdy v okolí mesta Cebu... o koľko nebezpečnejšie (je to) pre skládku alebo horu z odpadkov?“ povedal Garganera v telefonáte pre agentúru AFP.

Odpadky sú ako špongia, absorbujú vodu. Netreba byť raketovým vedcom, aby sa dalo povedať, že sa to nakoniec stane,“ dodal.

Podľa jeho slov sa vodiči áut s odpadom dlhšie sťažovali na nebezpečenstvo spojené s jazdou po strmej ceste na vrchol skládky.

Skládka „spracováva denne 1000 ton tuhého komunálneho odpadu“, uvádza webová stránka jej prevádzkovateľa spoločnosti Prime Integrated Waste Solutions. Na telefonáty a e-maily o nešťastí spoločnosť zatiaľ nereagovala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko: V Belgorodskej oblasti je 600.000 ľudí bez elektriny, kúrenia a vody

Rusko: V Belgorodskej oblasti je 600.000 ľudí bez elektriny, kúrenia a vody

DNES - 12:08Zahraničné

Po ukrajinskom raketovom útoku zostalo v ruskej Belgorodskej oblasti 600.000 obyvateľov bez elektriny, kúrenia a vody, informoval gubernátor Viačeslav Gladkov.

Ďalšie protesty proti ICE sú naplánované aj na sobotu

Ďalšie protesty proti ICE sú naplánované aj na sobotu

DNES - 11:06Zahraničné

Skupiny bojujúce za občianske slobody a hnutia pre práva prisťahovalcov zvolali na sobotu celonárodné protesty proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v meste Minneapolis.

Grónske politické strany: Nechceme byť Američanmi

Grónske politické strany: Nechceme byť Američanmi

DNES - 9:14Zahraničné

„Nechceme byť Američanmi,“ vyhlásili grónske politické strany v reakcii na najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa o obsadení Grónska.

Japonská premiérka zvažuje predčasné voľby v najbližších týždňoch

Japonská premiérka zvažuje predčasné voľby v najbližších týždňoch

DNES - 9:14Zahraničné

Japonská premiérka Sanae Takaičiová zvažuje vypísanie parlamentných volieb v nasledujúcich týždňoch, aby využila silnú podporu verejnosti voči svojej vláde, uviedli v sobotu miestne médiá.

Vosveteit.sk
NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604
Výskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekovVýskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekov
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP