  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 10.1.2026Meniny má Dáša
-3°Bratislava

KOZ: Dlh k HDP je „politický fetiš“, treba sledovať aj náklady dlhu

  • DNES - 10:02
  • Bratislava
KOZ: Dlh k HDP je „politický fetiš“, treba sledovať aj náklady dlhu

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR upozornila, že verejná debata o hospodárskej politike sa podľa nej príliš zužuje na pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP). Argumentuje, že pri hodnotení zadlženia treba zohľadňovať aj iné ukazovatele, najmä reálne náklady na obsluhu dlhu, teda úroky v pomere k HDP a tiež účel využitia dlhu.

V praxi fascinácia znižovaním dlhu takmer vždy ide ruka v ruke s pretekmi ku dnu v daňovej oblasti. Namiesto diskusie o spravodlivom a dostatočnom financovaní verejných politík sledujeme súťaž o to, kto viac zníži dane kapitálu, veľkým firmám či vysokopríjmovým skupinám. Výsledok je predvídateľný. Štátu chýbajú príjmy a rozdiel sa vyrovnáva škrtmi vo verejných výdavkoch a investíciách,“ uviedol ekonomický analytik KOZ Ján Košč.

Odborári poukázali na závery novej štúdie, podľa ktorej môže pomer dlhu k HDP pôsobiť historicky vysoko, kým úrokové náklady v pomere k HDP môžu byť v dlhšom porovnaní nízke alebo klesajúce. Konfederácia zároveň uviedla, že samotná výška dlhu podľa jedného ukazovateľa nevysvetľuje rozdiely medzi krajinami, pričom ako príklad spomenula porovnanie Argentíny, ktorá krachuje s dlhom vo výške hlboko pod 100 % HDP a s Japonskom, ktorého dlh je cez 200 % HDP.

Zároveň tvrdí, že dôraz na rýchle znižovanie dlhu sa v praxi často spája s tlakom na rozpočtové škrty, ktoré sa podľa nej prenášajú do príjmov pracujúcich a kvality verejných služieb, ako sú zdravotníctvo, školstvo, bývanie či infraštruktúra. KOZ zároveň zdôraznila, že riešením nie je ani nekontrolované zadlžovanie, ani „dogmatické“ znižovanie dlhu bez ohľadu na ekonomickú situáciu a sociálne dôsledky.

Konfederácia vyzvala na širší pohľad na verejné financie, ktorý sa má podľa nej pýtať nielen, „aký vysoký je dlh“, ale aj koľko dlh stojí, na čo sa verejné prostriedky používajú a kto nesie náklady šetrenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Leyenová tvrdí, že obchodná dohoda s Mercosur podporí konkurencieschopnosť EÚ

Leyenová tvrdí, že obchodná dohoda s Mercosur podporí konkurencieschopnosť EÚ

VČERA - 18:49Ekonomické

Európska únia v piatok vyslala jasný signál, že to myslí vážne so svojimi prioritami, čo sa týka konkurencieschopnosti a vytvárania rastu a príležitostí pre podniky a občanov.

Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

Trump chce zasiahnuť v Grónsku, toto sľubuje obyvateľom

VČERA - 13:56Ekonomické

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce presvedčiť obyvateľov Grónska, aby súhlasili s pripojením krajiny k Spojeným štátom.

SaS: Energopomoc je naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple

SaS: Energopomoc je naďalej chaotická, problémy čakajú ľudí najmä pri teple

VČERA - 12:19Ekonomické

V novom systéme štátnej energopomoci je naďalej chaos a ľudia nevedia vyriešiť s ňou súvisiace problémy. Najväčší problém pritom budú mať v prípade zvýšených cien tepla, upozorňuje strana SaS.

Šutaj Eštok nemá detaily zmien zákona o katastri, Drucker vidí pokuty ako vysoké

Šutaj Eštok nemá detaily zmien zákona o katastri, Drucker vidí pokuty ako vysoké

VČERA - 11:28Ekonomické

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nemá detaily k predloženému návrhu novely katastrálneho zákona. Podobne sa vyjadril aj minister školstva Tomáš Drucker.

Vosveteit.sk
NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604NASA zverejnila video, ktoré vznikalo viac než 25 rokov. Ukazuje explóziu hviezdy, ktorú ľudia videli už v roku 1604
Výskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekovVýskumníci rozlúskli viac ako 80-ročnú chemickú záhadu. Otvorili dvere k jednoduchšej výrobe liekov
Netflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňochNetflix rozširuje januárovú ponuku. Toto sú seriály a filmy, ktoré ťa čakajú v najbližších dňoch
Medúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladaliMedúzy spia podobne ako ľudia, hoci nemajú mozog: Spánok má oveľa dlhšiu evolučnú históriu, než sme predpokladali
Pred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj SlovenskoPred naskenovaním neznámeho QR kódu spomaľ: FBI varuje, že hackeri tieto kódy zneužívajú a zasiahli aj Slovensko
Gmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležitéGmail už nebude len schránka. Google mu práve dal AI, ktorá začne rozhodovať, čo je pre teba dôležité
Robotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudiaRobotická koža mala byť revolúcia. Realita bola roky úplne inde, doposiaľ. Budú vedieť cítiť ako ľudia
Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“Šéf Instagramu priznáva, že už nemôžeme veriť tomu, čo vidíme. „Žijeme v novej dobe, v ktorej fotografia nie je dôkaz“
900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku900-tisíc používateľov Chromu malo v prehliadači škodlivý doplnok, ktorý kradol rozhovory z ChatGPT a DeepSeeku
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP