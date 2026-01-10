  • Články
Sobota, 10.1.2026
-3°Bratislava

Japonská premiérka zvažuje predčasné voľby v najbližších týždňoch

  • DNES - 9:14
  • Tokio
Japonská premiérka zvažuje predčasné voľby v najbližších týždňoch

Japonská premiérka Sanae Takaičiová zvažuje vypísanie parlamentných volieb v nasledujúcich týždňoch, aby využila silnú podporu verejnosti voči svojej vláde, uviedli v sobotu miestne médiá.

Denníky Jomiuri a Mainiči s odvolaním sa na nemenované vládne zdroje informovali, že premiérka zvažuje rozpustenie dolnej komory na začiatku zasadnutia parlamentu 23. januára.

V prípade potvrdenia týchto informácií sa voľby „s vysokou pravdepodobnosťou uskutočnia začiatkom až v polovici februára“.

Niektorí členovia vlády „trvalo zastávajú názor, že by sa mal parlament predčasne rozpustiť, kým je podpora stále vysoká, aby sa upevnili jeho základy,“ uviedol denník Mainiči bez uvedenia zdrojov.

Vládna Liberálno-demokratická strana (LDP) vo voľbách 27. októbra 2024 stratila v parlamente väčšinu. Po vnútrostraníckej kríze sa jej predsedníčkou stala Takaičiová a neskôr aj prvou ženou vo funkcii japonského premiéra. Od roku 2020 v tejto pozícii neuspeli štyria jej predchodcovia.

Politika vlády má podľa prieskumov asi 70-percentnú podporu verejnosti. Vládna koalícia (LDP + Komeito) má v dolnej komore parlamentu iba 220 kresiel z celkových 465. Aj v hornej komore má menšinové postavenie. Musí vyjednávať o podpore s ďalšími poslancami a nedokáže presadzovať svoj ambiciózny politický programu.

Podľa médií by úspech vo voľbách Takaičiovej mohol pomôcť prelomiť patovú situáciu v spore s Čínou. Vzťahy oboch krajín sa zhoršili v novembri, keď japonská premiérka naznačila možnosť vojenského zásahu v prípade útoku Pekingu na Taiwan. Peking odvtedy údajne blokuje vývoz dôležitých surovín pre výrobu v Japonsku.

Zdroj: Info.sk, TASR
