Grónske politické strany: Nechceme byť Američanmi
- DNES - 9:14
- Nuuk,
Nechceme byť Američanmi,“ vyhlásili grónske politické strany v reakcii na najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa o obsadení Grónska.
„Nechceme byť Američanmi, nechceme byť Dánmi, chceme byť Grónčanmi,“ povedali v piatok večer lídri piatich strán v parlamente. „O budúcnosti Grónska musia rozhodnúť Grónčania,“ uviedli.
Americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie dánskeho autonómneho územia s veľkým nerastným bohatstvom. Podľa jeho slov Washington „sa chystá niečo urobiť v Grónsku, či sa im to páči alebo nie“.
Podľa jeho slov je kontrola strategického ostrova kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde.
„Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko. To urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom budeme niečo robiť, buď ľahkou cestou, ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou," povedal v piatok americký prezident. Rusko aj Čína v posledných rokoch zvýšili vojenskú aktivitu v regióne, ale ani jedna z nich si nenárokuje územie ostrova.
Japonská premiérka zvažuje predčasné voľby v najbližších týždňoch
Japonská premiérka Sanae Takaičiová zvažuje vypísanie parlamentných volieb v nasledujúcich týždňoch, aby využila silnú podporu verejnosti voči svojej vláde, uviedli v sobotu miestne médiá.
Trump opäť potvrdil záujem Spojených štátov o Grónsko
Americký prezident Donald Trump v piatok opätovne potvrdil svoj záujem o Grónsko. Vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad strategicky dôležitým arktickým ostrovom.
Trump prisľúbil ropným firmám záruky vo Venezuele a vyzval ich k investíciám
Prezident rokoval s predstaviteľmi ropných spoločností a žiadal ich, aby investovali až 100 miliárd dolárov do venezuelskej ropnej infraštruktúry, pričom USA im na oplátku zaručia „úplnú bezpečnosť a plnú ochranu“.
Zelenskyj: Taktikou Ruska je ochromiť ukrajinské mestá
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusko chce svojimi útokmi ochromiť ukrajinské mestá.