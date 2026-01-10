  • Články
Grónske politické strany: Nechceme byť Američanmi

  • DNES - 9:14
  • Nuuk,
Nechceme byť Američanmi,“ vyhlásili grónske politické strany v reakcii na najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa o obsadení Grónska.

Nechceme byť Američanmi, nechceme byť Dánmi, chceme byť Grónčanmi,“ povedali v piatok večer lídri piatich strán v parlamente. „O budúcnosti Grónska musia rozhodnúť Grónčania,“ uviedli.

Americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie dánskeho autonómneho územia s veľkým nerastným bohatstvom. Podľa jeho slov Washington „sa chystá niečo urobiť v Grónsku, či sa im to páči alebo nie“.

Podľa jeho slov je kontrola strategického ostrova kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde.

Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko. To urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom budeme niečo robiť, buď ľahkou cestou, ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou," povedal v piatok americký prezident. Rusko aj Čína v posledných rokoch zvýšili vojenskú aktivitu v regióne, ale ani jedna z nich si nenárokuje územie ostrova.

Zdroj: Info.sk, TASR
