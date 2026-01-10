Trump opäť potvrdil záujem Spojených štátov o Grónsko
- DNES - 7:53
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok opätovne potvrdil svoj záujem o Grónsko. Vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad strategicky dôležitým arktickým ostrovom.
„Urobíme niečo s Grónskom, či sa im to páči alebo nie,“ povedal Trump. „Chcel by som uzavrieť dohodu, viete, ľahkou cestou. Ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou,“ odpovedal v Bielom dome, keď mu novinári kládli otázky na túto tému.
Podľa amerického prezidenta je kontrola nad ostrovom kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na údajnú rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde. „Nenecháme Rusko ani Čínu obsadiť Grónsko. To je to, čo urobia, ak to neurobíme my,“ dodal.
Dánsko a ďalší európski spojenci vyjadrili šok nad Trumpovými hrozbami prevziať kontrolu nad Grónskom, kde USA majú už niekoľko desaťročí vojenskú základňu.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že invázia do Grónska by znamenala koniec „všetkého“ vrátane NATO a povojnových bezpečnostných štruktúr.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa má v tejto súvislosti budúci týždeň stretnúť s dánskym ministrom zahraničných vecí a predstaviteľmi Grónska.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie je bohaté na nerastné suroviny a na získanie ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Trump prisľúbil ropným firmám záruky vo Venezuele a vyzval ich k investíciám
Prezident rokoval s predstaviteľmi ropných spoločností a žiadal ich, aby investovali až 100 miliárd dolárov do venezuelskej ropnej infraštruktúry, pričom USA im na oplátku zaručia „úplnú bezpečnosť a plnú ochranu“.
Zelenskyj: Taktikou Ruska je ochromiť ukrajinské mestá
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusko chce svojimi útokmi ochromiť ukrajinské mestá.
Rodríguezová: Venezuela bude čeliť agresii USA diplomatickou cestou
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v piatok vyhlásila, že jej krajina bude riešiť „agresiu“ USA prostredníctvom diplomacie.
Cyprus hlási dezinformačný útok, podozrenie padá na Rusko
Cyprus tvrdí, že sa stal terčom dezinformačnej kampane, ktorá vykresľuje jeho vedenie ako skorumpované a ktorá „má všetky znaky“ predchádzajúcich ruských operácií namierených proti Francúzsku, Nemecku a USA.