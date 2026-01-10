  • Články
Trump opäť potvrdil záujem Spojených štátov o Grónsko

  • DNES - 7:53
  • Washington
Trump opäť potvrdil záujem Spojených štátov o Grónsko

Americký prezident Donald Trump v piatok opätovne potvrdil svoj záujem o Grónsko. Vyhlásil, že USA musia konať, aby zabránili Číne alebo Rusku získať kontrolu nad strategicky dôležitým arktickým ostrovom.

Urobíme niečo s Grónskom, či sa im to páči alebo nie,“ povedal Trump. „Chcel by som uzavrieť dohodu, viete, ľahkou cestou. Ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou,“ odpovedal v Bielom dome, keď mu novinári kládli otázky na túto tému.

Podľa amerického prezidenta je kontrola nad ostrovom kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na údajnú rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde. „Nenecháme Rusko ani Čínu obsadiť Grónsko. To je to, čo urobia, ak to neurobíme my,“ dodal.

Dánsko a ďalší európski spojenci vyjadrili šok nad Trumpovými hrozbami prevziať kontrolu nad Grónskom, kde USA majú už niekoľko desaťročí vojenskú základňu.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že invázia do Grónska by znamenala koniec „všetkého“ vrátane NATO a povojnových bezpečnostných štruktúr.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa má v tejto súvislosti budúci týždeň stretnúť s dánskym ministrom zahraničných vecí a predstaviteľmi Grónska.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom. Toto autonómne dánske územie je bohaté na nerastné suroviny a na získanie ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily.

Zdroj: Info.sk, TASR
