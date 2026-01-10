Juraj Hrabko: Starý svetový poriadok umiera, časom vznikne nová architektúra
Svetový poriadok vytvorený dohodami po druhej svetovej vojne umiera, veľmoci nerešpektujú žiadne dohody a záväzky a riadia sa iba právom silnejšieho. Takýto stav škodí svetovej ekonomike a obchodu, preto ho časom nahradí nová politická architektúra. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Reagoval tým na útok USA proti Venezuele, ako aj fakt, že vopred nevylúčili možnosť pokúsiť sa získať Grónsko vojenskou cestou. „Situácia sa môže vyvinúť aj tak, že Amerika obsadí Grónsko. Je jednoducho silnejšia, neberie žiadne ohľady na medzinárodné záväzky a medzinárodné právo,“ pripustil Hrabko.
Situácia globálnej politickej neistoty spôsobená nerešpektovaním pravidiel dohodnutých po druhej svetovej vojne podľa neho z dlhodobého hľadiska poškodzuje svetovú ekonomiku, takže bude časom nahradená stanovením nových pravidiel. „Ekonomické záujmy sú veľmi silné a jednotlivé krajiny sa im budú čím ďalej, tým viac podriaďovať,“ povedal.
Na margo príhovorov najvyšších ústavných činiteľov pri príležitosti Nového roka Hrabko poznamenal, že nestačí konštatovať vysokú polarizáciu spoločnosti, práve politici v exekutívnych funkciách majú podľa neho možnosti robiť kroky na jej prekonanie. „Pán Raši (Richard Raši, predseda parlamentu, Hlas-SD, poznámka TASR) volá po upokojení napätia v spoločnosti, ale nedarí sa mu ho upokojiť ani v parlamente,“ povedal. „Parlament je chrám demokracie, tam sa deje gro politiky. Sedia tam ľudia, ktorých tam vybrali voliči,“ dodal.
Národná rada by podľa neho mala rešpektovať práva politickej menšiny, ktorú v nej tvorí opozícia, a všetci poslanci, koaliční aj opoziční, by sa v parlamente mali správať slušne.
Na margo úvah koaličných aj opozičných politikov vo veci možných povolebných koalícií Hrabko povedal, že sa vždy veľmi líšia v čase pred voľbami a po nich, keď už je známe, koľko získala ktorá strana hlasov od voličov. Napríklad KDH podľa neho v aktuálnom čase nemôže pripustiť možnosť koalície so Smerom-SD, ak by však voliči rozdali karty tak, že by táto možnosť bola politicky zaujímavá, všetko by sa zmenilo. Na margo možnej budúcej spolupráce Smeru-SD a Republiky Hrabko povedal, že Smer-SD sa v rovine praktickej politiky k Republike priblížil. „Rozdiel je iba v tom, že Republika iba hovorí, lebo nemá moc, na rozdiel od Smeru, ktorý moc konať má a aj koná,“ povedal Hrabko.
Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore pre TASR konštatoval, že spolupráca opozičných strán v roku 2025 bola štandardná, aj keď hlasovanie KDH za novelu ústavy stále považuje za chybu. „Áno, ona je štandardná, je štandardne slabá. Ako sa skončil ten slávny generálny štrajk, ktorý SaS iniciovala?“ reagoval Hrabko.
Opozícia podľa neho lepšie spolupracovala pri protestoch na námestiach ako pri koordinácii opozičnej taktiky v Národnej rade SR a pri obrane práv parlamentnej menšiny. Na rozdiel od koalície opozičné strany nemajú dohodu o spoločnom postupe a ani sa jednotnosť od opozície neočakáva, podľa Hrabka by ju však mal spájať kritický postoj k politike vlády a snaha ponúknuť k vládnej politike alternatívu. „Opozícia stále opakuje, že premiér Fico z nej má strach, ale realita je iná. Nemá žiadne vlastné témy, len reaguje na tie, ktoré prináša Fico,“ uzavrel Hrabko.
