Trump prisľúbil ropným firmám záruky vo Venezuele a vyzval ich k investíciám
- DNES - 6:03
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok v Bielom dome rokoval s predstaviteľmi veľkých ropných spoločností a žiadal ich, aby investovali až 100 miliárd dolárov do venezuelskej ropnej infraštruktúry, pričom USA im na oplátku zaručia „úplnú bezpečnosť a plnú ochranu“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters, stanice CNN a denníka The Guardian.
Trump označil ropu za prioritu svojej stratégie vo Venezuele po tom, ako americké jednotky 3. januára zaútočili na Caracas a zadržali jej prezidenta Nicolása Madura.
„Budeme diskutovať o tom, ako tieto veľké americké spoločnosti môžu pomôcť rýchlo obnoviť zdevastovaný ropný priemysel Venezuely a priniesť milióny barelov ropy, z čoho budú mať osoh Spojené štáty, obyvatelia Venezuely a celý svet,“ povedal Trump na začiatku stretnutia s ropnými gigantmi.
„Rozhodneme o tom, ktoré ropné spoločnosti budú môcť vstúpiť na trh, s ktorými uzavrieme dohodu,“ povedal. „Dohodneme sa s týmito spoločnosťami – pravdepodobne to urobíme dnes alebo čoskoro,“ dodal.
Trump uviedol, že jednou z vecí, ktoré z toho USA získajú, budú ešte nižšie ceny energie.
Predstavitelia Trumpovej administratívy tiež argumentovali, že musia neobmedzene kontrolovať predaj ropy a príjmy Venezuely, aby zabezpečili, že krajina bude konať v záujme USA. Zároveň chcú, aby veľké ropné spoločnosti po desaťročiach úpadku obnovili venezuelské ropné polia.
Trump zdôraznil, že investície budú pochádzať od ropných spoločností, nie od federálnej vlády. „Nepotrebujú peniaze od vlády, ale potrebujú ochranu a bezpečnosť zo strany vlády,“ povedal.
Agentúra Reuters informovala, že niektoré ropné spoločnosti tvrdo súťažia o americké licencie na predaj existujúcej venezuelskej ropy, no niektoré z nich váhajú s veľkými dlhodobými investíciami kvôli vysokým nákladom a politickej nestabilite v krajine.
Americký líder dodal, že ropné spoločnosti budú pri rokovaniach o prístupe k venezuelskej rope rokovať priamo s USA, a nie s vedením Venezuely. Poznamenal, že za vlády Madura podľa neho neexistovali žiadne bezpečnostné záruky pre zahraničné ropné spoločnosti. „Teraz však máte úplnú istotu. Je to úplne iná Venezuela,“ dodal.
