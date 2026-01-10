  • Články
Zelenskyj: Taktikou Ruska je ochromiť ukrajinské mestá

  DNES - 5:53
  Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusko chce svojimi útokmi ochromiť ukrajinské mestá. Rusi podľa neho využívajú chladné počasie a snažia sa zasiahnuť čo najviac ukrajinských energetických zariadení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku Zelenského na sociálnej sieti X.

Hlavnou ruskou taktikou je snaha úplne ochromiť mestá,“ povedal Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach. Ruské útoky podľa neho ukazujú, že Moskvu nezaujíma diplomacia ani úsilie Spojených štátov o dosiahnutie mieru.

Ukrajinský prezident uviedol, že ruská armáda v piatok pri útoku na Ľvovskú oblasť opäť použila balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). Moskva podľa známych informácií použila túto zbraň vo vojne po druhý raz. Poznamenal, že k útoku došlo blízko hraníc štátov Európskej únie. Použitie rakiet stredného doletu podľa neho predstavuje rovnakú výzvu pre všetkých, pričom menovite uviedol Varšavu, Bukurešť, Budapešť s tým, že sa to týka aj mnohých ďalších hlavných miest.

Každý to musí vnímať rovnako a s rovnakou vážnosťou: ak si Rusi ani nedajú námahu vymyslieť dôveryhodnú zámienku na použitie takýchto zbraní, potom žiadne osobné väzby ani rétorika nikoho pred týmto neochránia,“ uviedol.

Podľa Zelenského je potrebný systém, ktorý umožňuje spoločne konať, systém kolektívnej obrany. Taký, ktorý skutočne funguje, uviedol.

Zelenskyj tiež žiada, aby všetky mestské úrady boli pripravené a chránili svojich obyvateľov. V mestách, ktoré sú pod útokom, väčšinou dochádza k prerušeniam dodávok elektrického prúdu, vody a vykurovania.

Ruské jednotky v noci na piatok útočili aj na Kyjev, pričom tieto útoky dronmi a raketami si vyžiadali štyri obete na životoch.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha oznámil, že Ukrajina v reakcii na ruský útok v Ľvovskej oblasti požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN.

Zdroj: Info.sk, TASR
