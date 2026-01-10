  • Články
Rodríguezová: Venezuela bude čeliť agresii USA diplomatickou cestou

  • DNES - 5:23
  • Caracas
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v piatok vyhlásila, že jej krajina bude riešiť „agresiu“ USA prostredníctvom diplomacie.

Rodríguezová vo svojom vyhlásení uviedla, že počas online stretnutia s lídrami Brazílie, Kolumbie a Španielska diskutovali o „vážnom, trestnom, nezákonnom a nelegitímnom útoku“ amerických síl z 3. januára, ktorý viedol k zadržaniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

Zopakovala som, že Venezuela bude naďalej čeliť tejto agresii diplomatickou cestou,“ uviedla.

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, pričom Maduro tvrdí, že je nevinný.

Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.

Zdroj: Info.sk, TASR
