Rodríguezová: Venezuela bude čeliť agresii USA diplomatickou cestou
- DNES - 5:23
- Caracas
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v piatok vyhlásila, že jej krajina bude riešiť „agresiu“ USA prostredníctvom diplomacie.
Rodríguezová vo svojom vyhlásení uviedla, že počas online stretnutia s lídrami Brazílie, Kolumbie a Španielska diskutovali o „vážnom, trestnom, nezákonnom a nelegitímnom útoku“ amerických síl z 3. januára, ktorý viedol k zadržaniu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
„Zopakovala som, že Venezuela bude naďalej čeliť tejto agresii diplomatickou cestou,“ uviedla.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, pričom Maduro tvrdí, že je nevinný.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.
Trump prisľúbil ropným firmám záruky vo Venezuele a vyzval ich k investíciám
Prezident rokoval s predstaviteľmi ropných spoločností a žiadal ich, aby investovali až 100 miliárd dolárov do venezuelskej ropnej infraštruktúry, pričom USA im na oplátku zaručia „úplnú bezpečnosť a plnú ochranu“.
Zelenskyj: Taktikou Ruska je ochromiť ukrajinské mestá
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusko chce svojimi útokmi ochromiť ukrajinské mestá.
Cyprus hlási dezinformačný útok, podozrenie padá na Rusko
Cyprus tvrdí, že sa stal terčom dezinformačnej kampane, ktorá vykresľuje jeho vedenie ako skorumpované a ktorá „má všetky znaky“ predchádzajúcich ruských operácií namierených proti Francúzsku, Nemecku a USA.
Lotyšsko sa bude usilovať o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Lotyšsko bude v reakcii na najnovšie útoky Ruska na Ukrajinu žiadať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, uviedla v piatok lotyšská ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová.