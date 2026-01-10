Cyprus hlási dezinformačný útok, podozrenie padá na Rusko
- DNES - 5:06
- Nikózia
Cyprus tvrdí, že sa stal terčom dezinformačnej kampane, ktorá vykresľuje jeho vedenie ako skorumpované a ktorá „má všetky znaky“ predchádzajúcich ruských operácií namierených proti Francúzsku, Nemecku a Spojeným štátom. Rusko sa k týmto obvineniam zatiaľ nevyjadrilo, doplnila vo svojej správe agentúra AP.
Video zverejnené vo štvrtok na sociálnych sieťach kombinuje úryvky vystúpení troch verejne známych osobností – prezidentovho švagra, ktorý zároveň vedie prezidentskú kanceláriu, bývalého ministra energetiky a generálneho riaditeľa veľkej stavebnej spoločnosti. Ich vyjadrenia o blízkych vzťahoch s prezidentom, o financovaní kampaní a získavaní zahraničných investícií sú zostrihané tak, aby naznačovali obchodovanie s vplyvom.
Vo videu sa zároveň tvrdí, že prezident Nikos Christodulidis prekročil zákonný limit na financovanie svojej volebnej kampane tým, že údajne prijímal hotovostné dary „mimo účtovníctva“.
Najzávažnejším obvinením je tvrdenie, že cyperská vláda by bola ochotná blokovať sankcie EÚ voči ruským oligarchom výmenou za finančné prostriedky od ich firiem.
Podľa predbežnej analýzy cyperských bezpečnostných služieb, ktorú získala agentúra AP, video v dĺžke osem a pol minúty vykazuje „charakteristiky organizovaných ruských dezinformačných kampaní“ - podobných online operácii Ruska z roku 2021 namierenej proti viacerým krajinám EÚ, USA a Izraelu.
Analýza zároveň uvádza, že video neponúka „hmatateľné dôkazy“ na podporu obvinení z korupcie. V spravodajskej komunite sú takéto materiály známe ako „kompromat“ – taktika zo sovietskych čias, ktorú Rusko často využíva na diskreditáciu osôb, vydieranie alebo politické oslabenie oponentov.
Analýza však nevylučuje, že za videom by mohol stáť „iný aktér používajúci podobnú metodiku“.
Vzhľadom na to, že o štyri mesiace sa na Cypre uskutočnia parlamentné voľby, video vyvolalo v tejto ostrovnej krajine rozruch a viacerí politici vyzvali na jeho dôkladné prešetrenie. Líder komunisticky orientovanej Pokrokovej strany pracujúceho ľudu (AKEL) dokonca žiada odstúpenie riaditeľa prezidentskej kancelárie ako jedného z aktérov videa.
Hovorca cyperskej vlády Konstantinos Letymbiotis označil video za súbor „lží, klamstiev a nepodložených tvrdení“, ktorých cieľom je poškodiť obraz vlády a krajiny.
Cyprus bol v minulosti vnímaný ako krajina s ústretovým postojom ku Kremľu. Od svojho zvolenia v roku 2023 ho však Christodulidis nasmeroval jednoznačne prozápadne: presadzuje silnú podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku a posilňuje diplomatické aj vojenské vzťahy so Spojenými štátmi.
Predstavitelia vlády uviedli, že zverejnenie videa – iba deň po tom, ako Cyprus prevzal rotujúce predsedníctvo v EÚ - okamžite vzbudilo podozrenie. Ide totiž o ďalší prípad, v ktorom je Rusko obviňované zo spúšťania dezinformačných kampaní.
Vlani v septembri tak urobila moldavská prezidentka Maia Sanduová, ktorá Moskvu obvinila z vedenia „hybridnej vojny“ s cieľom ovplyvniť parlamentné voľby v Moldavsku a zablokovať cestu tejto krajiny k členstvu v EÚ. Rusko akúkoľvek účasť poprelo.
Pred dvoma rokmi francúzski predstavitelia a odborníci na kybernetickú bezpečnosť v Európe a USA zverejnili viaceré analýzy poukazujúce na dezinformačné kampane organizované z Ruska a zamerané na Francúzsko.
