Školy v Minneapolise pre záťahy ICE ponúknu školákom dištančné vzdelávanie

  • DNES - 21:01
  • Minneapolis
Školská správa v Minneapolise ponúkne rodinám školákov možnosť dištančného vzdelávania počas jedného mesiaca. Toto opatrenie súvisí so zásahom federálnych imigračných orgánov v tomto meste. Úrady to oznámili učiteľom v e‑mailoch, s ktorých obsahom sa oboznámila agentúra AP, píše TASR.

Tento krok prichádza v čase, keď prezident USA Donald Trump vysiela do oblasti 2000 agentov Imigračného a colného úrad (ICE) a ľudia v Minneapolise sú šokovaní a rozhorčení prípadom miestnej mladej ženy Renee Nicole Goodovej, ktorú v stredu 7. januára počas zásahu smrteľne postrelil jeden z agentov ICE.

Guvernér štátu Minnesota Tim Walz vyhlásil piatok za Deň jednoty na pamiatku obete streľby v Minneapolise.

Hoci nemôžeme priviesť Renee Nicole Goodovú späť k životu, môžeme si uctiť jej pamiatku tým, že sa zjednotíme a postavíme sa za dôstojnosť, demokraciu, súcit a naše spoločné hodnoty,“ povedal Walz.

Minútou ticha si obeť uctili o 11:00 h miestneho času v Minnesote i po celej krajine.

Demokratický primátor Minneapolisu Jacob Frey usporiadal v piatok tlačovú konferenciu, na ktorej tlmočil svoje pochybnosti o nestrannosti vyšetrovania smrti Renee Nicole Goodovej. Vyšetrovanie totiž vedú federálne orgány vrátane Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Frey preto vyzval na zapojenie miestnych vyšetrovateľov, čo následne zvýšilo napätie vo vzťahoch mesta s administratívou prezidenta Donalda Trumpa.

Zdroj: Info.sk, TASR
