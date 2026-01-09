Trump: Kolumbijský prezident pricestuje do USA vo februári
- DNES - 20:39
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že jeho kolumbijský náprotivok Gustavo Petro vo februári zavíta do Bieleho domu.
Trump vo svojom vyhlásení zároveň zdôraznil nutnosť eliminovať pašovanie drog na územie Spojených štátov, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Teším sa na stretnutie s Gustavom Petrom, prezidentom Kolumbie, ktoré sa uskutoční prvý februárový týždeň v Bielom dome. Som presvedčený, že to bude veľmi prospešné pre Kolumbiu aj pre USA,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Je potrebné ZABRÁNIŤ dovozu kokaínu a iných drog do Spojených štátov,“ dodal v príspevku americký prezident.
Trump v stredu s kolumbijským lídrom po prvýkrát telefonoval a počas rozhovoru ho pozval na oficiálnu návštevu.
Len o deň neskôr oznámil kolumbijský rezort vnútra, že lídri sa dohodli na spolupráci v boji proti gerilám pašujúcim kokaín, ktoré pôsobia na hraniciach s Venezuelou. Hlavným cieľom je Národná oslobodzovacia armáda (ELN) - posledná veľká ozbrojená povstalecká skupina v Kolumbii. ELN čiastočne kontroluje kolumbijskú oblasť Catatumbo na hranici s Venezuelou. Tento región je známy produkciou kokaínu.
Petro v piatok vyzval na spoločný boj proti priekupníkom drog pôsobiacim na hranici s Venezuelou aj tamojšiu dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú. „Vyzval som súčasnú prezidentku Venezuely, aby v tejto veci konala spoločne s nami... (aby boli drogové gangy) jednotne porazené našimi štátmi,“ napísal Petro na platforme X.
