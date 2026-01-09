  • Články
NATO: Rutte diskutoval s Rubiom o bezpečnosti v Arktíde

  • DNES - 20:21
  • Brusel
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok hovoril s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom o snahách posilniť bezpečnosť v Arktíde.

Diskusia lídrov prišla v čase, keď prezident USA Donald Trump opakovane vyhlasuje, že Washington by mal získať kontrolu nad Grónskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Rutte dnes hovoril s Rubiom o dôležitosti Arktídy pre našu spoločnú bezpečnosť a o tom, ako NATO pracuje na posilnení našich schopností na ďalekom severe,“ potvrdila hovorkyňa aliancie Allison Hartová na platforme X.

Šéf NATO s americkým ministrom hovoril aj o úsilí USA ukončiť vojnu na Ukrajine a dosiahnuť trvalý mier.

Trump počas svojho druhého funkčného obdobia opakovane tvrdí, že chce, aby USA prevzali kontrolu nad Grónskom - autonómnym dánskym územím bohatým na nerastné suroviny. Na získanie tohto ostrova s 57.000 obyvateľmi americký prezident nevylúčil ani použitie vojenskej sily, vysvetľuje AFP. Podľa Trumpa je tento krok kľúčový pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na údajnú rastúcu hrozbu Ruska a Číny v Arktíde.

Aliancia NATO sa snažila odlákať záujem Washingtonu o Grónsko zdôraznením krokov, ktoré podniká na posilnenie bezpečnosti v tomto regióne. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že prípadný útok USA na Grónsko by mohol znamenať koniec aliancie.

V rozhovore pre denník The New York Times, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, sa Trumpa spýtali, či je jeho prioritou zachovanie NATO alebo získanie Grónska. „Možno si budeme musieť vybrať,“ odpovedal americký prezident.

Americký generál a hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus Grynkewich však v piatok vyhlásil, že NATO je aj naďalej „pripravené brániť každý centimeter územia aliancie“ a nie je ani zďaleka v „kríze“.

Zdroj: Info.sk, TASR
